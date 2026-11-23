Укрепление гривни, которое наблюдалось на прошлой неделе, может подходить к концу. Временные факторы, поддерживавшие национальную валюту, постепенно иссякают, в то время как фундаментальные причины девальвационного давления остаются. На неделе 23−28 ноября 2026 курс доллара на межбанке может вернуться до 45,20−45,60 грн, а в банках — до 45,50−46,00 грн. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Укрепление гривни, которое наблюдалось на прошлой неделе, может подходить к концу.

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Почему гривна может снова начать дешеветь

По оценке автора прогноза, недавнее укрепление гривни носило преимущественно технический характер. Его обеспечило сразу несколько факторов: налоговый период, дефицит гривневой ликвидности и отсутствие выкупа валюты Национальным банком.

Но действие этих факторов равномерно завершается.

В частности, по истечении периода уплаты налогов экспортеры могут сократить продажу валютной выручки. Одновременно на рынок начнет возвращаться гривневая ликвидность благодаря бюджетным выплатам.

Впереди — декабрь, на который традиционно приходится значительный объем бюджетных расходов. Дополнительную гривну в обращение могут направить и возмещение НДС экспортерам.

По мнению автора, фундаментальные предпосылки для ослабления гривны никуда не исчезли. Украинская экономика остается слабой, дефицит внешней торговли достиг рекордных значений, а перспективы экономического роста остаются сложными.

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Положительным фактором является достаточность международного финансирования. Однако, по этой оценке, внешняя помощь, прежде всего, позволяет Нацбанку удерживать стабильность валютного рынка, а не создает предпосылки для длительного укрепления гривны.

Прогноз доллара и евро

Автор прогноза ожидает возвращения доллара к более высоким курсовым уровням.

Ситуация с евро сложнее из-за его ослабления по отношению к доллару на международном рынке.

Шевчишин рассматривает сценарий, при котором валютная пара EUR/USD опустится до 1,07. В таком случае, если НБУ попытается удержать доллар ниже 46,50 грн, расчетный курс евро составит около 49,75 грн.

Если же доллар будет оставаться на уровне 46 грн, соответствующий курс евро составит около 49,22 грн.

При таком сценарии европейская валюта может находиться в диапазоне 49,00−49,75 грн. По мнению автора прогноза, текущие уровни уже приближаются к локальному минимуму.

Он также считает нынешние котировки более привлекательными для приобретения доллара и евро, чем равные 46−47 грн за доллар, которые наблюдались во время предыдущей волны девальвации. В то же время, это остается оценкой, а не гарантией дальнейшего роста курсов.

Дополнительное влияние на валютный рынок могут оказать сезонные факторы. В конце ноября традиционно растет активность покупателей из-за «черной пятницы» и «киберпонедельника», что может поддержать спрос на валюту.

Кроме того, в конце месяца возобновляются ежемесячные лимиты по покупке безналичной валюты населением.

Еще одним фактором станет День благодарения в США 26 ноября. Из-за выходного на американских рынках и сокращенного торгового дня 27 ноября ликвидность может снизиться, что создает риски более резких курсовых колебаний.

Что показывает рынок

Как ранее писал «Минфин», в течение прошлой недели гривна существенно укрепилась по отношению к доллару. Среди причин — налоговые платежи, более активная продажа валютной выручки экспортерами и сокращение гривневой ликвидности.

В то же время, поддержание курсовой стабильности требовало значительных интервенций Нацбанка. За неделю регулятор продал на межбанковском рынке $1,46 млрд, а официальный курс доллара на 23 ноября составил 44,9293 грн.

Прогнозы участников рынка на текущую неделю разнятся. В частности, в опубликованном «Минфином» обзоре допускается более широкий диапазон колебаний безналичного доллара — 44,75−45,65 грн, а евро — 49,05−50,20 грн. Это свидетельствует о сохранении неопределенности относительно дальнейшей траектории гривны.