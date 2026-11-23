Украина получила от Европейского Союза 8 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. Это самый большой транш за все время реализации программы. В общей сложности с середины 2024 года объем полученного финансирования превысил 40 млрд евро. Об этом сообщает Министерство финансов Украины .

Это самый большой транш за все время реализации программы

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Средства поступили в государственный бюджет 20 ноября 2026 года в рамках девятого регулярного платежа Ukraine Facility, одобренного Советом Европейского Союза 16 ноября.

Из общей суммы около 5 млрд евро предоставлено за счет финансового инструмента Ukraine Support Loan (USL), финансирование которого в 2026 году осуществляется через механизм Ukraine Facility.

За что Украина получила финансирование

Поступление средств стало возможно благодаря выполнению Украиной более 20 индикаторов Плана Украины (Ukraine Plan).

В частности, речь идет о реформах в следующих областях:

судопроизводство и противодействие коррупции;

борьба с отмыванием средств;

развитие финансовых рынков;

управление государственными активами;

улучшение бизнес-среды;

децентрализация и энергетика;

цифровая трансформация и защита окружающей среды.

На что направят 8 млрд евро

Полученное финансирование используется для обеспечения приоритетных расходов государственного бюджета, поддержки макрофинансовой стабильности и бесперебойной работы государственных институтов.

Кроме того, средства будут способствовать восстановлению и модернизации Украины, а также дальнейшему введению реформ, необходимых для вступления в Европейский Союз.

Сколько Украина уже получила от ЕС

С учетом нового транша, общая сумма финансирования, полученного Украиной в рамках Плана Украины с середины 2024 года, превысила 40 млрд евро.

В Минфине отметили, что продолжают координировать выполнение обязательств в рамках Ukraine Facility, чтобы обеспечить своевременное поступление следующих траншей финансовой помощи ЕС.