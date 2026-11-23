Украина получила от Европейского Союза 8 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. Это самый большой транш за все время реализации программы. В общей сложности с середины 2024 года объем полученного финансирования превысил 40 млрд евро. Об этом сообщает Министерство финансов Украины .
Украина получила рекордные 8 млрд евро от ЕС: на что направят средства
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Средства поступили в государственный бюджет 20 ноября 2026 года в рамках девятого регулярного платежа Ukraine Facility, одобренного Советом Европейского Союза 16 ноября.
Из общей суммы около 5 млрд евро предоставлено за счет финансового инструмента Ukraine Support Loan (USL), финансирование которого в 2026 году осуществляется через механизм Ukraine Facility.
За что Украина получила финансирование
Поступление средств стало возможно благодаря выполнению Украиной более 20 индикаторов Плана Украины (Ukraine Plan).
В частности, речь идет о реформах в следующих областях:
- судопроизводство и противодействие коррупции;
- борьба с отмыванием средств;
- развитие финансовых рынков;
- управление государственными активами;
- улучшение бизнес-среды;
- децентрализация и энергетика;
- цифровая трансформация и защита окружающей среды.
На что направят 8 млрд евро
Полученное финансирование используется для обеспечения приоритетных расходов государственного бюджета, поддержки макрофинансовой стабильности и бесперебойной работы государственных институтов.
Кроме того, средства будут способствовать восстановлению и модернизации Украины, а также дальнейшему введению реформ, необходимых для вступления в Европейский Союз.
Сколько Украина уже получила от ЕС
С учетом нового транша, общая сумма финансирования, полученного Украиной в рамках Плана Украины с середины 2024 года, превысила 40 млрд евро.
В Минфине отметили, что продолжают координировать выполнение обязательств в рамках Ukraine Facility, чтобы обеспечить своевременное поступление следующих траншей финансовой помощи ЕС.
Комментарии - 3
судочинство та протидія корупції;
боротьба з відмиванням коштів;
розвиток фінансових ринків;
управління державними активами;
Це анекдот? Міндичі з шурмами, вовами. кравченками і умєровими на цей раз точно це все покращать і відправлять себе за грати?