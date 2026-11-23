В Украине до конца 2026 года может начаться новая волна удорожания жилья из-за роста стоимости стройматериалов, разрушения производственных предприятий и перебоев с электроснабжением. Отдельные категории материалов и инженерного оборудования могут прибавить в цене еще 10−20%, а при планировании новых проектов на 2027 год застройщики могут закладывать увеличение себестоимости строительства на 15−20%. Об этом рассказала коммерческий директор строительной компании GAZDA Марианна Бигунец.

В Украине до конца 2026 года может начаться новая волна удорожания жилья

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Почему дорожает строительство

По данным Госстата, в июле 2026 года цены на строительные работы выросли на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем, а в августе еще на 1,7%. В годовом исчислении подорожание составило 25,4%, в том числе в жилищном строительстве — 21,5%.

По расчетам аналитиков GAZDA, за первые восемь месяцев года себестоимость строительства одного квадратного метра в западных областях Украины увеличилась примерно на 10−12%.

Эксперт объясняет, что война существенно изменила механизмы формирования цен. К привычным затратам на материалы, оплату труда, энергоносители и логистику добавились убытки от российских обстрелов, остановки производства и нарушения цепей снабжения.

«Уничтоженный склад или остановленное предприятие — это и прямые убытки, и более дорогая транспортировка, поиск других поставщиков, дополнительные затраты на энергию и материалы. И все это, наконец, попадает в стоимость квадратного метра», — отметила Бигунец.

По ее оценкам с начала 2026 года себестоимость производства отдельных строительных материалов увеличилась на 30−50%. Самое ощутимое подорожание касается бетона, кирпича, строительных растворов, арматуры и кабельно-проводниковой продукции.

Читайте также: «єОселю» снова меняют: ступенчатая ставка до 12% и риск скачка цен на новостройки

Дополнительное давление на сметы создает импорт. Из-за перебоев в работе украинских производителей девелоперы вынуждены закупать материалы за рубежом. Польские и чешские аналоги в отдельных категориях стоят на 10−15% дороже.

В то же время, рост себестоимости строительства не означает автоматического подорожания квартир на аналогичный процент. На конечную цену будет влиять готовность дома, запасы материалов, финансовое состояние застройщика и покупательная способность населения.

По прогнозу эксперта, в конце года на первичном рынке может возникнуть ценовой разрыв. Часть квартир будет продаваться еще по старым сметам, тогда как новые жилые комплексы уже будут учитывать повышенные расходы.

Где цены на квартиры растут больше всего

Наиболее заметное подорожание нового жилья наблюдается в относительно безопасных регионах Украины.

По приведенным экспертом данным, на сентябрь 2026 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках Черновицкой, Тернопольской и Хмельницкой областей за год увеличилась примерно на 18−20%.

Одним из самых дорогих регионов остается Львовщина. В то же время высокий интерес покупателей сохраняется в Закарпатье, в частности Ужгород, благодаря его расположению вблизи границ ЕС и сравнительно благоприятной ситуации безопасности.

По статистике ЛУН, которую приводит GAZDA, в октябре средняя минимальная стоимость квадратного метра в новостройках Ужгорода была на 9% выше, чем годом ранее. Для сравнения, во Львове годовой рост составил 20%.

По мнению Бигунец, дальнейшее повышение себестоимости строительства может создать предпосылки для пересмотра цен и на ужгородском рынке. Однако фактическая динамика будет зависеть от спроса, состояния экономики и военных рисков.

Какие квартиры интересуют инвесторов

Война изменила критерии инвестиционной привлекательности жилья. Если раньше покупатели часто ориентировались на разницу между стоимостью квартиры в начале строительства и после ввода дома в эксплуатацию, то сейчас большее внимание уделяется надежности застройщика, готовности объекта и его безопасности.

По прогнозу GAZDA, инвесторов могут интересовать жилищные комплексы со степенью готовности 40−80%, строительство которых продолжается в соответствии с заявленными сроками.

Для покупателей, планирующих сразу заселиться или сдавать жилье в аренду, более привлекательными остаются готовые дома и объекты на завершающих этапах строительства.

Среди характеристик, на которые все чаще обращают внимание покупатели, наличие укрытия, резервного электропитания, автономных инженерных систем, энергоэффективность и транспортная доступность.

Эксперт также предостерегает от восприятия недвижимости как гарантированной защиты от инфляции. Даже при общем подорожании квадратного метра отдельные квартиры могут терять ликвидность из-за рисков безопасности, проблем со строительством или недостаточного спроса.

Что происходит на рынке

Как ранее писал «Минфин», в октябре 2026 года медианная стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке Закарпатской области достигла $85 тыс., сравнившись с показателем Киева. В то же время, спрос на приобретение жилья во многих регионах снижался, несмотря на продолжение роста цен на новостройки.

По данным Госстата, за девять месяцев 2026 года объем производимой строительной продукции сократился на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Это свидетельствует о том, что увеличение затрат на строительство происходит на фоне сокращения фактических объемов работ.

Как сообщал «Минфин», для программы «єОселя» также обновили показатели опосредованной стоимости сооружения жилья. Средний расчетный показатель по Украине составляет 27894 грн за квадратный метр. Он используется для определения ценовых ограничений в государственной ипотечной программе и средней рыночной цене квартиры.

Дальнейший рост затрат застройщиков может привести к пересмотру цен в новых проектах. Однако возможности девелоперов перевести эти расходы на покупателей будут ограничиваться спросом, доступностью ипотечного финансирования и рисками инвестирования в недостроенное жилье.