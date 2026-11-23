За январь-октябрь 2026 года владельцы недвижимости уплатили в местные бюджеты 13,3 млрд грн налога на недвижимое имущество. Это на 1,9 млрд грн, или 16,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины .

За десять месяцев свои налоговые обязательства выполнили 1,1 млн плательщиков

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По данным ГНС, за десять месяцев свои налоговые обязательства выполнили 1,1 млн плательщиков. В прошлом году за аналогичный период поступления составили 11,4 млрд грн.

Какие регионы заплатили больше всего

Наибольшие поступления от налога на недвижимость обеспечили:

Киев — 2,8 млрд грн;

Киевская область — 1,4 млрд грн;

Львовская область — 1,4 млрд грн;

Одесская область — 1,3 млрд грн.

Совокупно эти четыре региона обеспечили 6,9 млрд грн или почти 52% общих поступлений.

Кто должен платить налог на недвижимость

Налог на жилую недвижимость платят собственники, площадь жилья которых превышает установленные Налоговым кодексом нормы:

для квартир — более 60 кв. м;

для жилых домов — более 120 кв. м;

при одновременном владении квартирой и домом — более 180 кв. м суммарной площади.

При этом налог начисляется только на площадь, превышающую указанные лимиты.

Как рассчитывается налог

Ставку налога устанавливают местные органы власти. Она не может превышать 1,5% минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного года, на каждый квадратный метр сверх определенной нормы.

Таким образом, размер налога зависит от площади недвижимости и ставки, установленной местными властями.

Физическим лицам налоговая направляет уведомление-решение с указанием суммы к уплате. После получения владелец должен уплатить налог в установленный законодательством срок.

Если владелец обнаружил ошибки в начислениях, он может обратиться в налоговую для сверки данных. Подробнее о процедуре можно узнать на сайте ДПС .