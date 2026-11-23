Большинство платежей в биткоинах среди американских продавцов, использующих платежный сервис Square, приходится на небольшие повседневные покупки в кафе и ресторанах. Средняя сумма транзакции составляет $29. Об этом свидетельствует исследование компании Block, соучредителем которой является основатель Twitter (ныне X) Джек Дорси, пишет Bits.media .

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На что тратят биткоины

Аналитики Block исследовали платежи в биткоинах за период с 1 ноября 2025 года по 15 октября 2026 года.

Выяснилось, что 72% всех биткоин-платежей приходится на заведения общепита. Для сравнения доля этой категории среди обычных карточных платежей через Square составляет 67,5%.

Самыми популярными местами для расчетов криптовалютой стали кафе и заведения быстрого питания. На них пришлось 62,6% биткоин-транзакций в категории «Еда и напитки».

В то же время, самый большой средний чек зафиксировали в продуктовых магазинах — $60.

Большинство покупок стоит менее $20

Исследование показало, что биткоин все чаще используется для небольших платежей:

42% трансакций составили менее $10;

65,1% платежей — менее $20;

на покупки до $20 пришлось только 19,1% от общего объема транзакций в денежном выражении.

Приблизительно 44% платежей в биткоинах через Cash App были повторными.

При этом пользователи активно применяли посторонние криптогаманцы. На Strike, Wallet of Satoshi, Phoenix и Coinbase, поддерживающие протокол Lightning, пришлось 56,6% биткоин-платежей через Square. Остальные осуществили через Cash App.

Налоги сдерживают использование криптовалюты

Несмотря на рост популярности небольших криптовалютных платежей, одним из основных барьеров остаются трудности налогообложения.

По американскому законодательству, даже при покупке кофе за $10 в биткоинах владелец криптовалюты должен определить прирост или убыток капитала для налоговой отчетности.

По результатам опроса Morning Consult, проведенного по заказу Block:

23,6% компаний назвали сложности налогообложения и бухгалтерского учета причиной отказа от приемки биткоинов;

27% организаций рассматривали такую возможность, но пока не ввели ее;

29,6% продавцов готовы принимать BTC, если бы процесс был проще;

15,7% не понимают правила налогообложения и регулирования криптовалютных платежей.

Ранее аналитик Cato Institute Николас Энтони призвал власти США отменить налог на прирост капитала для криптовалютных операций.

По его подсчетам, если владелец биткоинов ежедневно использует криптовалюту для мелких покупок, налоговая отчетность может занимать не менее 70 страниц. По мнению эксперта, такие требования сдерживают распространение биткоина как обыденного платежного средства.