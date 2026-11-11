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11 листопада 2026, 20:01

ЄС погодив нові санкції проти рф: під обмеження потраплять 50 банків і тіньовий флот

Євросоюз готує нові обмеження проти російського бізнесу та фінансового сектору. Посли країн ЄС погодили санкційні списки, до яких увійшли 50 російських банків, енергетичні компанії та учасники мережі тіньового флоту. Загалом ідеться про 145 фізичних та юридичних осіб. Остаточне рішення міністри закордонних справ Євросоюзу мають ухвалити 16 листопада. Про це пише Reuters.

Євросоюз готує нові обмеження проти російського бізнесу та фінансового сектору.
50 російських банків і учасники тіньового флоту: ЄС погодив нові санкції проти москви. Фото: Pexels
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Які обмеження ЄС погодив проти росії

Нові санкції охоплюють три режими Євросоюзу. Найбільша частина обмежень стосується основного санкційного режиму, запровадженого у відповідь на порушення територіальної цілісності України. У його межах уже перебувають близько 4500 осіб та організацій.

За даними дипломатичних джерел, до цього списку погодилися додати ще 113 фізичних та юридичних осіб. Серед них — 50 російських банків, компанії та особи, які допомагають працювати тіньовому флоту рф, енергетичні підприємства та інші представники російського бізнесу.

Ще 31 фізичну та юридичну особу планують внести до санкційного режиму проти гібридних загроз. Він спрямований, зокрема, проти учасників кампаній з маніпулювання інформацією та іноземного втручання.

Окрему особу також додали до санкційного списку в межах режиму, спрямованого проти кіберзагроз.

Санкції пов'язали зі спробою атаки на аеропорт у Німеччині

Нові обмеження проти учасників гібридних операцій, за інформацією одного з дипломатичних джерел, пов'язані зі спробою атаки безпілотника на аеропорт Лейпциг/Галле в Німеччині.

Берлін поклав відповідальність за цей інцидент на москву. Водночас росія неодноразово заперечувала причетність до гібридних операцій, диверсій у країнах НАТО та підготовки будь-якого протистояння.

Коли нові санкції набудуть чинності

Посли країн ЄС погодили санкційні списки 11 листопада. Тепер їх мають остаточно затвердити міністри закордонних справ держав Євросоюзу на засіданні 16 листопада.

Після затвердження та публікації в Офіційному журналі ЄС нові обмеження набудуть чинності.

Що передувало

У вересні Євросоюз домовився продовжити персональні санкції приблизно проти 3000 російських осіб і компаній одразу на три роки. Однак із санкційного списку вирішили виключити російських мільярдерів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Компроміс став результатом складних переговорів: Франція наполягала на виключенні Усманова, а Люксембург — Фрідмана, зокрема через арбітражний позов бізнесмена на близько $16 млрд. Раніше санкції проти фізичних та юридичних осіб ЄС поновлювалися кожні шість місяців.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
11 листопада 2026, 21:17
#
Європа — головний нагнітає цієї війни, керівники країн і різні фондердяйни наживаються — поки самі ці країни тонуть в боргах і безпорядках ((
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