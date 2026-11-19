В Украине сохраняется острый дефицит работников, в частности, в производстве, медицине, автомобильной сфере и торговле. Даже зарплаты свыше 60 тыс. грн не всегда помогают работодателям найти нужных специалистов. На отдельные вакансии приходится в среднем менее одного отклика. Об этом свидетельствует исследование OLX Работа за октябрь 2026 года.

В Украине сохраняется острый дефицит работников, в частности, в производстве, медицине, автомобильной сфере и торговле.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Каких работников больше не хватает

По данным аналитиков, среди профессий, на которые работодателям труднее всего найти кандидатов, — руководители отделов продаж, стоматологи, технологи на производстве и автоэлектричества.

Медианные зарплаты для этих специалистов составляют от 32,5 до 45 тыс. грн.

Наибольшие зарплатные предложения среди дефицитных профессий зафиксированы для рихтовщиков — 61,5 тыс. грн.

Какие зарплаты предлагают дефицитным специалистам:

Рихтовщик — 61 500 грн;

Стоматолог — 45 000 грн;

Автоэлектрик — 45 000 грн;

Автослесарь — 45 000 грн;

Маляр — 36 500 грн;

Пекарь — 33 750 грн;

Технолог на производстве — 32 500 грн;

Токарь — 32 500 грн;

Столяр — 32 500 грн;

Руководитель отдела продаж — 32 500 грн;

Мастер маникюра — 28 000 грн;

Парикмахер — 27 500 грн;

Фармацевт — 26 500 грн.

Таким образом, дефицит кадров наблюдается не только среди низкооплачиваемых профессий, но и в сегментах с достаточно высокими зарплатами.

Зарплаты растут, но кандидатов становится меньше

По сравнению с октябрем 2025 показало, что некоторые профессии остаются дефицитными второй год подряд.

В частности, работодателям и дальше сложно находить стоматологов, технологов на производстве, автоэлектриков, руководителей отделов продаж, фармацевтов, рихтовщиков и пекарей.

При этом в отдельных профессиях активность кандидатов существенно сократилась:

Технологи на производстве: количество отзывов на вакансию снизилось примерно на 51%, хотя медианная зарплата выросла с 30 до 32,5 тыс. грн.

Руководители отделов продаж: активность кандидатов сократилась примерно на 34%.

Стоматологи: количество отзывов уменьшилось примерно на 33%, несмотря на рост медианной зарплаты с 40 тыс. до 45 тыс. грн.

В то же время в некоторых сферах ситуация постепенно улучшается. В частности, активность кандидатов среди фармацевтов за год выросла на 118%, среди рихтовщиков — на 71%, а среди пекарей — на 67%.

Однако даже после такого роста эти специальности остаются среди профессий, на которые работодателям сложно найти работников.

Почему высокие зарплаты не решают проблему

По словам руководительницы направления OLX Работа Марии Абдуллиной, кадровый дефицит охватывает сразу несколько секторов украинской экономики.

«Мы видим, что дефицит кандидатов сегодня заметен сразу в нескольких областях — от производства и автомобильного сервиса до медицины и продаж. В то же время, даже относительно высокая зарплата не всегда означает более высокую активность кандидатов», — отмечает она.

По ее словам, проблема может быть связана не только с уровнем оплаты труда, но и с нехваткой рынка специалистов с необходимой квалификацией.

Исследование показывает, что повышение зарплат само по себе не гарантирует работодателям быстрого закрытия вакансий, особенно в профессиях, требующих специальной подготовки и практического опыта.