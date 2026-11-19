Доллар официально подешевел на 15 копеек, евро — на 4 копейки. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.
Доллар и евро продолжают дешеветь: Нацбанк объявил курс гривны на 20 ноября
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Официальные курсы валют на пятницу, 20 ноября, составят:
- 1 доллар США — 45,05 грн (45,20 грн по состоянию на 19 ноября)
- 1 евро — 49,53 грн (49,57 грн по состоянию на 19 ноября).
Источник: Минфин
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