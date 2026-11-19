Американский доллар укрепился до самого высокого уровня за 19 месяцев на фоне ожиданий дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США. В то же время, австралийский доллар опустился до самой низкой отметки с января после неожиданного сокращения занятости и роста безработицы в Австралии. Об этом пишет Investing.com.

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19 ноября индекс доллара США, отражающий его курс по отношению к корзине шести основных валют, вырос на 0,1% — до 103,965 пункта. Это самый высокий показатель с апреля 2025 года.

ФРС усиливает ожидание повышения ставок

Поддержку американской валюте обеспечивают сигналы о возможном усилении монетарной политики ФРС. В протоколе заседания 27−28 октября отмечается, что почти все представители регулятора считают дальнейшее повышение ставок возможным, если экономическая ситуация будет развиваться в соответствии с прогнозами.

Дополнительным сигналом стали заявления руководителя ФРС Кристофера Уоллера. Он предположил, что для сдерживания инфляции центробанк может потребоваться повысить ставку сразу на 0,5 процентного пункта в декабре или дать понять, что в 2027 году темпы усиления монетарной политики могут ускориться.

На октябрьском заседании ФРС оставила базовую ставку неизменной — в диапазоне 3,75−4%. Однако риторика должностных лиц и протокол заседания усилили ожидания, что следующим шагом может стать ее повышение.

Более высокие ставки делают долларовые активы более привлекательными для инвесторов, поскольку позволяют получать большую доходность. Это поддерживает спрос на американскую валюту.

Австралийский доллар просел из-за слабого рынка труда

На противоположной стороне валютного рынка оказался австралийский доллар. Пара AUD/USD в ходе торгов теряла до 0,9% и опускалась до $0,6659 — самого низкого уровня с января. Впоследствии курс составил около $0,6673, что соответствовало падению на 0,7%.

Причиной стали данные о занятости за октябрь. Число рабочих мест в Австралии сократилось на 43 500, хотя аналитики ожидали прироста на 20 000. Это уже второй месяц подряд, когда занятость в стране уменьшается.

В то же время, уровень безработицы вырос до 4,9% — наивысшего показателя за пять лет. Такая статистика усугубила предположение, что Резервный банк Австралии уже завершил цикл повышения ставок и в дальнейшем может перейти к их снижению.

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Другие валюты также ощутили давление доллара

Евро торговался около $1,13, а японская иена оставалась у отметки 160 за доллар. Участники рынка следят за курсом иены из-за риска валютных интервенций японских властей, которые ранее реагировали на чрезмерное ослабление национальной валюты.

Таким образом, разнонаправленная ситуация в экономиках США и Австралии усилила разрыв между их валютами: ожидания более жесткой политики ФРС поддерживают доллар, в то время как ухудшение показателей занятости в Австралии оказывает давление на ее валюту.

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