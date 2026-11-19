Судоходная компания «НИБУЛОН» предложила восстановить пассажирские перевозки по Днепру в Киеве, чтобы создать альтернативный способ сообщения между правым и левым берегами столицы в условиях военных угроз для мостовой инфраструктуры. Об этом сообщает Forbes Украина.

Сколько судов «НИБУЛОН» может предоставить Киеву

В компании заявляют о готовности использовать собственный флот для организации речного сообщения в Киеве. Однако в публичном сообщении не уточняется, сколько именно судов «НИБУЛОН» может выделить для столичных маршрутов, все ли они находятся в технически готовом состоянии и где сейчас базируются.

Известны характеристики судов «НИБУЛОН Экспресс», которые компания использовала для пассажирских перевозок:

79 пассажиров — максимальная емкость одного судна;

65 км/ч — максимальная скорость;

до 500 км — дальность плавания без дозаправки.

Таким образом, одно судно при максимальной загрузке могло перевозить до 79 человек за рейс. Но фактическая пропускная способность будущего маршрута в Киеве будет зависеть от количества привлеченных судов, частоты рейсов, расположения причалов и других условий.

Где «НИБУЛОН» уже запускал пассажирские перевозки

В 2017 году компания возобновила пассажирское судоходство по Днепру и Южному Бугу. В частности, работали маршруты:

Новая Каховка — Херсон — Голая Пристань;

Николаев — Вознесенск;

Николаев — Очаков — Кинбурнская коса.

Во время полномасштабной войны компания также организовала перевозку по Днестровскому лиману между Белгородом-Днестровским и Овидиополем.

По данным НИБУЛОНА, за первые месяцы восстановленных перевозок услугами речного транспорта воспользовались более 20 тыс. пассажиров.

Рейсы на юге Украины работали до 2025 года. Их приостановили из-за приближения маршрутов к линии фронта и риска безопасности.

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Почему для запуска речного транспорта недостаточно только судов

В «НИБУЛОНЕ» подчеркивают, что организация пассажирских перевозок нуждается в комплексной инфраструктуре. При реализации предыдущих проектов компания не только привлекала суда, но и обеспечивала необходимые судоходные глубины, развивала причалы, формировала маршруты и сотрудничала с местными общинами.

Для Киева также необходимо определить места посадки и высадки пассажиров, маршруты, график движения, условия безопасности и согласовать работу речного транспорта с городскими властями и соответствующими службами.

Кроме того, на фоне полномасштабной войны гражданское судоходство по Днепру должно учитывать ограничения безопасности. Поэтому предложение компании является инициативой относительно возможного возобновления сообщения, а не объявлением о запуске регулярных рейсов.

В «НИБУЛОНЕ» считают, что опыт восстановления пассажирского транспорта на юге Украины может быть использован и в столице, где речные маршруты стали дополнительной транспортной альтернативой мостам через Днепр.

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