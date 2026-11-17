На фоне масштабного падения крипторынка становится все более важным вопрос токеномики — в частности того, какую часть доходов криптпроекты направляют на выкуп собственных монет, их сжигание или выплаты владельцам токенов. Аналитическая платформа CryptoDiffer подсчитала , какие криптпроекты наиболее активно выкупают собственные токены.

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По данным CryptoDiffer, наибольшее количество средств на выкуп собственного токена среди 13 проектов с соответствующими программами направляет Hyperliquid.

За последние 30 дней протокол потратил на приобретение HYPE $71,7 млн. Это больше, чем совокупные расходы остальных 12 проектов, которые составили $58,4 млн.

В пересчете на годовой темп выкуп Hyperliquid равен примерно 5,3% рыночной капитализации токена. В то же время, наиболее интенсивную программу выкупа в отношении капитализации имеет Pump — около 19% в год.

Какие криптопроекты наиболее активно выкупают собственные токены

По оценке CryptoDiffer, Lido и Curve обеспечивают темп выкупа на уровне около 10% рыночной капитализации в год. В Chainlink и NEAR этот показатель составляет менее 1%.

Некоторые крупные протоколы DeFi пока не используют этот механизм. К примеру, Aave не совершал выкупов после приостановки программы 19 апреля. В Morpho механизм направления части комиссий в пользу владельцев токена также остается выключенным.

Это показывает, что даже прибыльные криптопроекты по-разному подходят к распределению доходов: одни направляют часть средств на поддержку собственного токена, другие оставляют их в распоряжении протокола или используются для развития экосистемы.

Сколько токенов сжигают большие блокчейны.

Отдельно CryptoDiffer сравнил механизмы сжигания токенов в больших блокчейн-сетях. В отличие от выкупа, когда проект покупает собственные монеты на открытом рынке, сжигание предполагает окончательное извлечение токенов из обращения.

Наибольший результат в сравнении показал Tron: за 30 дней сеть сожгла TRX на $23,9 млн. Это соответствует примерно 1% ее рыночной капитализации в годовом пересчете.

Для сравнения, Solana за тот же период сожгла токенов SOL всего на $1,35 млн. Для сети с капитализацией около $43 млрд это составляет примерно 0,04% в год.

Следовательно, большие блокчейны могут иметь существенно разные модели управления предложением собственных токенов. Сам факт сжигания комиссий еще не означает, что их количество сокращается быстрее, чем растет из-за эмиссии новых монет.

Почему сокращение количества токенов важно для крипторынка

Выкуп и сжигание токенов — два механизма, с помощью которых криптпроекты могут влиять на предложение своих активов.

При выкупе протокол или компания использует собственные доходы или резервы для приобретения токенов на рынке. Если купленные монеты впоследствии сжигают или надолго изымают из обращения, доступное для торговли предложение уменьшается.

Сжигание работает иначе: определенное количество монет безвозвратно выводится из обращения. Это может происходить автоматически — например, через механизм сжигания части транзакционных комиссий.

Для владельцев токенов такие механизмы важны по нескольким причинам. Во-первых, сокращение предложения при постоянном спросе может создавать дефицитность актива. Во-вторых, выкуп на открытом рынке формирует дополнительный спрос на токен. В-третьих, направление доходов протокола на выкуп или выплаты владельцам может сделать экономическую модель проекта более понятной для инвесторов.

Однако уменьшение количества монет само по себе не гарантирует роста их цены. Если спрос падает быстрее, чем сокращается предложение, токен может дешеветь. Кроме того, необходимо учитывать предстоящую эмиссию, разблокировку токенов команды и инвесторов, а также то, действительно ли выкупленные монеты изымаются из обращения.

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Крипторынок теряет более 13% за неделю

Вопрос токеномики приобретает особое значение на фоне текущего спада цифровых активов. За последнюю неделю широкий рынок, в который входят 20 крупнейших криптовалют, потерял более 13%.

Bitcoin за этот период также подешевел примерно на 13% и торгуется около $64 500. По данным CoinMarketCap, 16 ноября BTC завершил торги на уровне около $64 856, в то время как неделей ранее стоил почти $73 720.

В таких условиях инвесторы обращают внимание не только на технологические возможности криптопроектов, но и на то, как они распределяют доходы и управляют предложением собственных токенов. Регулярные выкупы и сжигание могут являться одним из факторов поддержки актива во время спада, но не способны самостоятельно компенсировать масштабный отток капитала с рынка.

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