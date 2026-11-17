После закрытия межбанка во вторник, 17 ноября, курс доллара подешевел на 12 копеек в покупке и на 10 в продаже. В то время как курс евро снизился на 15 копеек в покупке и на 12 — в продаже.
Доллар и евро второй день подряд дешевеют на межбанке
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Валютный рынок
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Открытие 17 ноября
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Закрытие 17 ноября
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Изменения
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45,29/45,32
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45,17/45,22
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12/10
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49,80/49,82
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49,65/49,70
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15/12
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 45,27−45,92 грн. Евро покупают за 49,89 грн., а продают за 50,78 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 45,75−46,00, евро — 50,55−50,90 грн.
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Источник: Минфин
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