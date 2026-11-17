Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на среду, 18 ноября 2026, на уровне 45,3436 грн. Американская валюта подешевела примерно на пять копеек. Евро потерял около 13 копеек — его курс будет составлять 49,8561 грн. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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Таким образом, гривна укрепилась по отношению к обеим валютам. Больше всего за день подешевел евро.

Что происходит с курсом

Официальный курс доллара продолжил понижение после того, как 17 ноября американская валюта подешевела примерно на 4 копейки.

Евро также сохраняет тенденцию к удешевлению. За два дня, с 16 по 18 ноября, его официальный курс снизился примерно на 37 копеек — с 50,2220 до 49,8561 грн.

В то же время, официальные курсы НБУ отличаются от наличных курсов покупки и продажи валюты в банках и обменниках, устанавливающих собственные котировки.