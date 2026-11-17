Японская иена в прошедший период продолжила снижение, пробившись за ключевой барьер и приблизившись к отметке 160, после чего несколько скорректировалась. Поддержкой на стороне доллара выступили опубликованные в США данные JOLTS за сентябрь: число вакансий в США выросло на 333 тыс. до 7,5 млн при прогнозе около 7,1 млн. Одновременно количество увольнений сократилось, что указывало на сохранение устойчивости американского рынка труда. Такие сильные данные усилили ожидание жёсткой политики ФРС, поэтому доходности 10-летних облигаций поднялись почти до 4,96%, а иена оказалась среди слабейших валют.

За этим последовала незначительная коррекция в паре на фоне победы демократов на промежуточных выборах в США. Доллар подешевел. Рынок решил, что новый Конгресс будет сдерживать бюджетные расходы администрации, давление на американские облигации ослабнет, и доходности снизились.

Однако давление вскоре вернулось на фоне опубликованной статистики занятости в США за октябрь: количество новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора увеличилось на 165 тыс. при прогнозе около 65 тыс. Уровень безработицы снизился до 4,1%.

В то же время, импульсное движение в паре вызвали заявления представителей ФРС. Управляющий ФРС Кристофер Уоллер обозначил возможность рассмотрения повышения ставки сразу на 0,50 процентного пункта в декабре, если базовая инфляция окажется на уровне 0,3% или выше, а президент ФРБ Далласа Лори Логан заявила, что при сохранении инфляционного давления нужно ещё минимум два повышения по 0,25 до возможной паузы в ужесточении политики.

Позже Бюро статистики труда США опубликовало индекс потребительских цен за октябрь: потребительские цены выросли на 0,4% при ожидавшихся 0,3%, базовый показатель — на 0,3% при ожидавшихся 0,2%. Это указывало на устойчивость ценового давления и отсутствие убедительных свидетельств возвращения инфляции к целевому уровню ФРС в 2%. Доходность двухлетних казначейских облигаций США увеличилась до 4,867%, а десятилетних бумаг поднялась до 5,113%, что повысило привлекательность долларовых активов и усилило давление на иену, поскольку разрыв между доходностями США и Японии вырос примерно до 2,2 процентного пункта. Вероятность повышения ставки на ближайшем заседании ФРС достигла приблизительно 85%.

Отступление цены от недавних пиков началась после того, как замминистра финансов Мимура предупредил рынок, что движения в паре слишком быстрые, и напомнил о летней интервенции, а министр финансов Катаяма назвала движения односторонними и резкими и пообещала ответ в контакте с казначейством США.

Это пока позволяет сохранить ориентир на восходящий вектор, который пока не потерял своей актуальности. Для подтверждения этого цене необходимо удержаться в текущем диапазоне и закрепиться выше уровня 158,85, где ожидается граница ключевой зоны поддержки с высокой активностью покупателей. Ретест этого уровня с последующим отскоком от нее станет подтверждением на возобновление восходящего движения, которое нацелится в область между 160,49−161,80.

Сигнал на отмену текущего сценария будет получен в случае пробоя поддержки и дальнейшего ухода цены ниже разворотного уровня на 157,91.

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