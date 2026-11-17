Набсовет АО «Сенс Банк» принял решение об увольнении Алексея Ступака с должности председателя Правления. Выполнять его обязанности будет заместитель председателя Правления Елена Зубченко. До назначения нового руководителя она будет совмещать обе должности.

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В банке объяснили, что такое решение должно обеспечить непрерывность корпоративного управления и стабильную работу учреждения на период конкурсного отбора нового председателя Правления.

Что известно о предыдущих изменениях в Сенс Банке

В августе 2026 года после обнародования материалов НАБУ по делу «Форест Гамп» в банке начались кадровые изменения. Тогда антикоррупционные органы вспомнили среди фигурантов производства председателя Правления Алексея Ступака и председателя Наблюдательного совета Николая Гладишенко.

В начале сентября обязанности главы Правления передали Елене Зубченко. Тогда же банк сообщил об отстранении от работы должностных лиц, упомянутых в материалах следствия.

В ноябре изменился и состав руководства Наблюдательного совета: его председателем избрали бывшего руководителя ПриватБанка Герхарда Беша. Он заявил о намерении усилить управленческую команду, уделить внимание комплаенсу и прозрачности решений.