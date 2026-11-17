В октябре 2026 года автопарк Украины пополнили более 3,6 тыс. легковых автомобилей с гибридными силовыми установками — как обычных гибридов (HEV), так и подзаряжаемых от сети (PHEV). Это на 20,5% больше, чем за аналогичный месяц в прошлом году. Об этом сообщает «Укравтопром».

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В то же время структура спроса изменилась: доля новых автомобилей среди всех зарегистрированных гибридов составила 36%. В октябре 2025 года этот показатель достигал 53%. Следовательно, большую часть пополнения автопарка обеспечили импортируемые подержанные автомобили.

Самые новые гибриды

Среди новых легковых автомобилей с гибридными силовыми установками наибольшим спросом в октябре пользовалась Toyota RAV-4. Украинцы зарегистрировали 181 такую машину.

Второе место заняла Toyota Yaris Cross с результатом 89 автомобилей, третье — Nissan Qashqai, которых зарегистрировали 72 единицы.

Таким образом, все три позиции в рейтинге новых гибридов заняли кроссоверы.

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Какие б/у гибриды импортировали чаще всего

Среди импортируемых гибридных автомобилей с пробегом лидером стал Ford Fusion US. В октябре в Украине зарегистрировали 163 таких машин.

Второе место занял Ford Escape со 138 автомобилями, третье — Kia Niro, которых импортировали 133 единицы.

В целом октябрьская статистика свидетельствует о росте интереса украинцев к гибридным автомобилям. В то же время уменьшение доли новых машин в общем количестве регистраций указывает на значительную роль импортируемого б/у сегмента.

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