Нижняя палата парламента Германии — Бундестаг — одобрила законопроект, который позволит таможенным органам временно блокировать криптовалюты и другие активы стоимостью более 100 тыс. евро , если возникнут обоснованные сомнения в законности их происхождения. Для этого власти больше не нужно будет сначала открывать уголовное производство. Об этом пишет Cointelegraph.

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Решение было принято 12 ноября в рамках масштабной реформы таможенной службы и усиления борьбы с отмыванием денег и организованной финансовой преступностью. В то же время, закон еще должен пройти согласование Бундесрата — верхней палаты парламента. Вступление в силу запланировано на 1 января 2027 года.

При каких условиях власти смогут замораживать криптовалюту

Новый механизм будет касаться не только криптовалют, но и других ценных активов, в частности имущества, в отношении которого возникнут сомнения в законности происхождения.

Таможенные органы смогут временно изымать или блокировать такие активы, если имеются фактические основания полагать, что их могли получить незаконным путем. Стоимость имущества должна превышать €100 тыс.

Для начальной блокировки не потребуется доказывать состав уголовного правонарушения или открывать уголовное производство. Это отличает новый административный механизм от традиционной процедуры конфискации имущества в рамках уголовного дела.

Первичное ограничение может действовать до 30 дней. Если органы власти подадут заявление о конфискации, сроки могут быть приостановлены до решения суда. Согласно предусмотренной процедуре суд также сможет продлить период обеспечения имущества еще на 150 дней.

Важное замечание: временная блокировка не означает автоматической конфискации. Для окончательного изъятия активов в спорных случаях необходимо решение суда, который должен установить незаконное происхождение имущества.

Владельцам придется объяснять происхождение активов

Одна из наиболее дискуссионных частей реформы — фактическое перераспределение долга доказывания законности происхождения имущества.

Немецкое правительство объясняет нововведения тем, что владельцам значительных активов обычно проще предоставить документы об их приобретении, чем государству самостоятельно доказать незаконное происхождение средств. В законодательном обосновании это называют информационным неравенством между государством и собственником имущества.

Для криптовалюта это создает практический вызов: владельцам придется иметь возможность объяснить, откуда поступили средства для покупки цифровых активов, как они накапливались и каким образом попали на соответствующий кошелек.

Речь идет не о том, что каждый владелец криптовалюты автоматически должен отчитываться перед таможней. Новый механизм будет применяться при наличии конкретных оснований сомневаться в законности происхождения активов, превышающих установленный порог.

Юристы предупреждают о рисках для владельцев криптовалют

Немецкая федеральная палата адвокатов (BRAK) подвергла критике предыдущую редакцию законопроекта. Юристы считают, что понятие незаконного происхождения активов сформулировано недостаточно четко, а отсутствие документов может быть ошибочно воспринято как признак незаконного обогащения.

К примеру, человек может получить имущество по наследству или владеть активами, приобретенными много лет назад, когда полный пакет документов не сохранился. В таких случаях доказать законность происхождения средств может быть сложно даже при отсутствии какого-либо правонарушения.

Замечания есть и к использованию блокчейн-аналитики. Немецкая блокчейн-ассоциация Bundesblock ранее отмечала, что анализ транзакций сам по себе не должен автоматически считаться доказательством того, что конкретный человек владеет криптогаманцем или контролирует его. Ошибочная идентификация владельца может привести к нарушению его прав.

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Почему Германия усиливает контроль за криптоактивами

Новые полномочия таможни являются частью более широкой реформы противодействия финансовой преступности. Немецкие власти оценивают ежегодный объем отмывания денег в стране примерно в €100 млрд.

Раньше для изъятия имущества обычно требовалось установить связь с конкретным уголовным правонарушением. Новый механизм должен позволить государству действовать и тогда, когда происхождение значительных активов вызывает сомнения, но доказательств для начала уголовного преследования еще недостаточно.

У Германии уже есть опыт масштабного изъятия криптовалют по уголовным делам. В 2024 году власти земли Саксония продали 49 858 биткоинов, связанных с делом пиратского сайта Movie2k. Тогда государство получило около €2,6 млрд. Это была операция в рамках уголовного производства, а не применение нового административного механизма.

Следовательно, будущая реформа расширяет возможности государства вмешиваться во владение активами еще до возбуждения уголовного дела. Для криптоинвесторов ее главное практическое последствие — рост важности документального подтверждения происхождения средств и цифровых активов.

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