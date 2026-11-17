Один из крупнейших европейских необанков Revolut оказался под контролем в Италии. Миланский суд установил, что через счета банка могли проходить средства, связанные с организованной преступностью и отмыванием денег: в общей сложности речь идет о €41,9 млн в 2021—2026 годах. Особое внимание суду привлекло то, что другие банки 265 раз сообщали о подозрительных операциях 24 клиентов, тогда как Revolut не предоставил ни одного такого сообщения. Теперь итальянское подразделение банка в течение года будет находиться под контролем назначенных судом администраторов. Сама компания заявляет о готовности сотрудничать с властями и отмечает, что ограничения не влияют на обслуживание клиентов. Об этом пишет Reuters.

Проблемы с финансовым мониторингом в Revolut: итальянский суд назначил надзор за банком сроком на один год. Фото: Крис Рэтклифф

Какие претензии имеет суд к Revolut

Решение касается Revolut Bank UAB — банка, зарегистрированного в Литве, через который группа работает на итальянском рынке. В 39-страничном постановлении Миланский суд назвал недостатки системы противодействия отмыванию денег серьезными. По оценке суда, речь шла не об единичных ошибках: ненадлежащий контроль являлся частью устоявшейся модели работы банка, которую применяли в течение длительного времени. Это мешало правоохранительным органам выявлять подозрительные финансовые потоки и замораживать незаконные средства.

Итальянские прокуроры утверждают, что банк фактически стал финансовым хранилищем для людей, причастных к тяжким преступлениям. По их мнению, слабый контроль дал Revolut несправедливое преимущество перед другими финансовыми учреждениями, которые имели надлежащие системы противодействия отмыванию денег и сообщали о подозрительных операциях.

Что теперь должен сделать банк

Миланский суд назначил двух судебных администраторов с широкими полномочиями. Они будут контролировать работу итальянского подразделения и проверять, как банк устраняет выявленные недостатки. Если Revolut не будет сотрудничать с ними или возникнут новые серьезные проблемы, полномочия администраторов могут быть расширены.

Судебный надзор продлится год, а его выполнение будет периодически пересматриваться. За это время Revolut должен реализовать план устранения недостатков из 15 пунктов. В течение пяти дней после решения банк должен назначить внутреннее контактное лицо, ответственное за взаимодействие с администраторами. Еще 60 дней ему отведено на представление плана устранения нарушений. Сами администраторы должны подготовить предварительный отчет за 30 дней, а полную оценку системы противодействия отмыванию денег — за 90 дней.

Эта мера носит превентивный, а не карательный характер. Ее цель — помочь компании восстановить надлежащую систему внутреннего контроля и предотвратить использование ее услуг в преступных схемах. Сам Revolut не находится под уголовным расследованием. Ограничения относятся исключительно к его деятельности в Италии и не предусматривают прекращения обслуживания розничных или корпоративных клиентов.

Итальянские регуляторы проводят отдельные проверки

Судебное решение — не единственная проблема Revolut в Италии. Подразделение финансовой разведки страны (UIF), которое работает в структуре Банка Италии и занимается сообщениями о подозрительных финансовых операциях, уже завершило инспекцию местного подразделения необанка. Его выводы ожидались в ближайшее время, сообщил Reuters источник, знакомый с ситуацией.

Отдельно инспекторы Банка Италии проверяют, соблюдает ли Revolut правила прозрачности банковских договоров и защиты прав клиентов. Представитель компании отказался комментировать эти проверки.

Нынешнее судебное дело началось с проверки, которую итальянская финансовая полиция Guardia di Finanza провела в 2024 году в отношении другой структуры группы — Revolut Digital Assets Europe. Раньше она называлась RT Digital Securities Cyprus и отвечает за криптовалютные услуги Revolut для европейских пользователей.

В отчете, завершенном в декабре 2024 года, финансовая полиция заявила о более чем миллионе нарушений правил проверки клиентов и хранения данных, а также о 60 случаях ненадлежащего обнаружения подозрительных транзакций. Именно с этой проверки, по данным агентства, началась история, в конечном итоге приведшая к судебному разбирательству.

Почему проблемы в Италии важны для международного бизнеса Revolut

Revolut был основан в 2015 году. За это время компания выросла до одного из крупнейших игроков европейского финтех-рынка, а ее оценка составила $115 млрд. По данным итальянской прокуратуры, группа имеет более 50 млн клиентов по всему миру, из них более 5 млн — в Италии. По количеству клиентов на итальянском рынке она занимает пятое место среди банков и является крупнейшим иностранным банком страны.

Быстрый рост компании сопровождался трудностями с внутренним контролем. В частности, получение банковской лицензии в Великобритании затянулось на три года после того, как вопросы к финансовой отчетности Revolut привлекли внимание регуляторов.

Последствия итальянского дела могут отразиться и на планах компании за пределами Европы. Об этом заявил руководитель американского подразделения Revolut Четин Дурансой в ходе мероприятия Reuters. В США компания сейчас работает над получением банковской лицензии.

«Если где-нибудь произойдет серьезный сбой, это будет иметь последствия и в других местах», — сказал Дурансой, комментируя возможное влияние действий итальянских властей на международную деятельность компании.

В Revolut заявили, что будут полностью сотрудничать с итальянскими властями. Компания уверяет, что серьезно относится к регуляторным требованиям и постоянно инвестирует в усиление систем борьбы с финансовыми преступлениями, мониторинг транзакций и команды специалистов по комплаенсу на всех рынках присутствия.

Что раньше писали о Revolut

В октябре 2026 года Revolut уже оказывался в центре внимания из-за масштабного технического сбоя, который задел пользователей в разных странах. Клиенты не могли зайти в свои счета, рассчитаться картами, перевести деньги и снять наличные в банкоматах. Проблемы также затронули обмен валют, криптовалютных операций и отдельных инвестиционных сервисов. По информации Reuters, причиной стали неполадки в инфраструктуре Google Cloud в Лондоне. Перебои фиксировали и другие финансовые учреждения, в частности, немецкий ING. Тогда Revolut уверял, что деньги и персональные данные клиентов остаются в безопасности, а техническая команда работает над восстановлением сервисов.