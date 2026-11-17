Украинцы, которым банк простил кредит , в некоторых случаях должны уплатить 18% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и 5% военного сбора. Общая ставка составляет 23% налогооблагаемой суммы долга. В то же время, если банк списал только проценты, штрафы или пеню, налоговые обязательства по общему правилу не возникают. Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

Украинцы, которым банк простил кредит, в некоторых случаях должны уплатить 18% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и 5% военного сбора.

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Налоговики объяснили, что прощение кредита не всегда означает полное освобождение от финансовых обязательств. В определенных условиях аннулированная основная сумма долга считается дополнительным благом, то есть доходом заемщика.

Когда нужно платить налоги

Если банк по собственному решению списал основную сумму кредита до истечения срока исковой давности, она может включаться в налогооблагаемый доход физического лица.

Однако законодательство предусматривает не облагаемый налогом порог — 25% минимальной заработной платы, установленной на 1 января года, в котором долг был прощен.

В 2026 году минимальная зарплата составляет 8647 грн, поэтому необлагаемый порог равен 2161,75 грн.

Если основная сумма прощенного долга превышает этот размер, налоги не уплачиваются.

Если же она больше, возникает налогооблагаемый доход. По разъяснению ГНС в Закарпатской области, налогообложению подлежит часть основного долга, превышающая установленный порог.

К примеру, если банк в 2026 году простил 10 тыс. грн основного долга, расчет будет следующим:

Необлагаемая налогом сумма — 2 161,75 грн.

Налогооблагаемый доход — 7 838,25 грн.

НДФЛ (18%) — 1 410,89 грн.

Военный сбор (5%) — 391,91 грн.

Итого к оплате — 1 802,80 грн.

Это условный пример стандартного случая прощения основного долга без применения специальных налоговых увольнений.

Кто должен уплатить налоги

По правилам Налогового кодекса, обязанность декларирования и уплаты налогов зависит от того, сообщил ли банк заемщику о списании долга должным образом.

Банк может сообщить клиенту одним из трех способов:

Отправить заказное письмо с уведомлением о вручении.

Заключить с заемщиком соответствующий договор.

Лично вручите сообщение под подпись.

Если банк выполнил эти требования, человек должен самостоятельно задекларировать налогооблагаемый доход и уплатить НДФЛ и сбор.

Если же кредитор не уведомил заемщика в установленном порядке, обязанности налогового агента возлагаются на сам банк.

Когда списанный кредит не облагается налогом

ГНС напоминает, что не все виды списанной задолженности считаются налогооблагаемым доходом.

В частности, в условиях, определенных Налоговым кодексом, налоги не начисляются на:

Основную сумму прощенного кредита в пределах необлагаемого налогом порога.

Прощены проценты, комиссии, штрафы и пеня.

Основной долг по отдельным валютным ипотечным кредитам, обеспеченным жилой недвижимостью.

Отдельные суммы задолженности, аннулированные в соответствии с законодательством о потребительском кредитовании.

Специальные правила также действуют для физических лиц, которых суд освобождает от долгов по процедуре неплатежеспособности.

Поэтому перед уплатой налогов необходимо выяснить, какую часть задолженности аннулировал банк: тело кредита, проценты или штрафные санкции.

Когда подавать декларацию

Если налогооблагаемый долг простили в 2026 году, заемщик должен подать декларацию об имущественном положении и доходах до 1 мая 2027 года, а уплатить налоги до 1 августа 2027 года, с учетом правил переноса предельных сроков.

Если же аннулированная сумма не облагается налогом или банк должным образом исполнил обязанности налогового агента, подавать декларацию только через списание кредита не требуется.

В то же время, необходимость декларирования может возникать по другим основаниям, например в случае получения доходов, подлежащих обязательному декларированию.

Особые правила для ипотеки

С 1 января 2026 г. в Украине действуют уточненные правила налогообложения долгов, аннулированных в процедуре неплатежеспособности физических лиц. Соответствующие изменения были внесены законом № 4698-IX. В частности, закон уточнил условия налогообложения основной суммы задолженности при исполнении финансовым учреждением судебного решения об освобождении человека от долгов.

Отдельный механизм предусмотрен для налогооблагаемого долга по кредиту на приобретение жилья. В соответствии с подпунктом 164.2.17 Налогового кодекса, заемщик может рассрочить уплату налогового обязательства на три года, начиная с года его декларирования. Для этого вместе с декларацией необходимо подать заявление и документы банка, подтверждающие прощенную сумму.

Таким образом, заемщику следует получить от банка документ с расшифровкой списанной задолженности и проверить, возникает ли налогооблагаемый доход. Сам факт закрытия кредита еще не означает, что налоговые обязательства отсутствуют.