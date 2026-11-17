Группа компаний NOVA, в которую входят Новая почта и NovaPay , завершила соглашение по приобретению АО БТА Банк . Теперь компания начинает интеграцию банка с платежным сервисом NovaPay и подготовку к работе под новым брендом NovaBank. Об этом сообщила пресс-служба группы.

компания начинает интеграцию банка с платежным сервисом NovaPay и подготовку к работе под новым брендом NovaBank.

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Приобретение банка позволит NOVA расширить список финансовых услуг для физических лиц и бизнеса, сочетая цифровые решения NovaPay с возможностями банковской лицензии.

Что изменится для клиентов

В компании уверяют, что интеграция будет проходить постепенно и без изменения действующих условий обслуживания.

В частности, предусмотрена полная сохранность договоров и обязательств перед клиентами БТА Банка.

После интеграции группа планирует развивать финансовые сервисы, как в цифровом формате, так и через физическую сеть отделений.

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Ранее NOVA сообщала, что расширение банковского направления позволит постепенно предлагать клиентам депозиты, валютные счета, международные расчеты и дополнительные финансовые инструменты для бизнеса.

В то же время, точных сроков запуска новых продуктов и перехода на бренд NovaBank компания пока не назвала.

Зачем NOVA купила банк

Приобретение БТА Банка станет основой реализации концепции банка финансовой инклюзии, которую развивает Национальный банк Украины.

Главная идея — обеспечить доступ к банковским услугам в общинах, где традиционная банковская инфраструктура отсутствует или работает с ограничениями.

Прежде всего, речь идет о небольших населенных пунктах, прифронтовых и освобожденных территориях.

В NOVA отмечают, что у группы уже есть разветвленная логистическая сеть, которая охватывает отдаленные села и регионы. Это позволит использовать существующую инфраструктуру для расширения доступа населения и малого бизнеса к финансовым услугам.

В то же время завершение покупки банка и его дальнейшее превращение в банк финансовой инклюзии — разные этапы. Для работы в новом статусе нужно выполнить соответствующие регуляторные требования.

Что известно о соглашении

Напомним, 12 ноября 2026 года Национальный банк согласовал совладельцам группы NOVA Владимиру Поперешнюку и Вячеславу Климову совместное опосредованное приобретение 100% уставного капитала БТА Банка.

Непосредственным покупателем финучреждения выступает ООО «НоваПэй Инвест», которому регулятор разрешил прямое приобретение 100% участия в банке.

До соглашения БТА Банк находился под контролем казахстанского бизнесмена Кеннеса Ракишева.

По данным НБУ, по состоянию на 1 сентября 2026 года БТА Банк занимал 59 место среди украинских банков по объему активов — 338,49 млн грн. За январь-август учреждение получило около 1 млн грн прибыли.

Стоимость приобретения банка группа NOVA не вскрыла.

Как появилась идея NovaBank

Как ранее сообщал «Минфин», в июне 2026 года NOVA и БТА Банк подписали меморандум о возможной покупке финучреждения и создании на его основе банка финансовой инклюзии.

В октябре «НоваПэй Инвест» официально сообщила о намерении приобрести 100% акций банка, а 12 ноября получила необходимое согласование НБУ.

Новый банк должен дополнить финансовую экосистему группы NOVA, уже предоставляющей платежные услуги через NovaPay.

Для компании это возможность расширить деятельность от переводов и повседневных платежей до более полноценного банковского обслуживания.

Для клиентов главным изменением в перспективе станет возможность использовать более широкий набор финансовых услуг через одну экосистему и, по планам группы, в сети отделений «Новой почты».