Национальный банк Украины расширил перечень платежных услуг ООО «Свифт Гарант», являющегося участником платежной системы City24. С 13 ноября 2026 г. компания получила право осуществлять эквайринг платежных инструментов. Об этом сообщает City24.

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Ранее платежное учреждение предоставляло услуги по переводу средств без открытия счета. Новое право позволит компании развивать направление безналичных расчетов и расширять сотрудничество с бизнесом.

Какие возможности получила компания

Эквайринг — это платежная услуга, обеспечивающая прием платежных инструментов, в частности банковских карт, для оплаты товаров и услуг.

Для предпринимателей такая услуга позволяет организовывать безналичные расчеты с клиентами через соответствующую платежную инфраструктуру.

В City24 отмечают, что получение права на эквайринг позволит усовершенствовать имеющиеся платежные продукты, а также расширять сотрудничество с партнерами, в частности в сфере проведения платежей на основании реестров.

«Для бизнеса сегодня важно не только иметь возможность принимать безналичные платежи, но и выбирать решения, отвечающие его операционным потребностям», — отметил представитель City24 Дмитрий Гриша.

По его словам, компания рассматривает эквайринг как отдельное направление сотрудничества с партнерами.

В то же время, предоставление регулятором права на осуществление эквайринга не означает автоматического запуска всех соответствующих сервисов. Конкретные продукты, тарифы и условия для бизнеса компания должна определять отдельно.

Что известно о «Свифт Гарант»

ООО «Свифт Гарант» работает на украинском платежном рынке с 2015 года. С 2017 года компания является участником внутригосударственной платежной системы City24.

City24 — одна из крупнейших сетей платежных терминалов самообслуживания в Украине. Из-за ее инфраструктуры пользователи могут оплачивать коммунальные услуги, пополнять мобильные счета, погашать кредиты и осуществлять другие платежи.

Расширение разрешенного перечня платежных услуг создает для «Свифт Гарант» возможность работать не только с переводами без открытия счета, но и развивать решения по приему безналичных платежей торговыми и сервисными компаниями.

Ситуация на платежном рынке

Как ранее писал Минфин, в октябре 2026 года НБУ оштрафовал ООО Свифт Гарант на 14,63 млн грн за нарушение требований законодательства в сфере платежных услуг. Компания также получила письменную оговорку относительно системы управления и статистической отчетности.

Это был второй большой штраф учреждения в течение года. Ранее регулятор применил к компании санкцию в размере 135,15 млн грн из-за нарушения требований финансового мониторинга. Совокупная сумма двух штрафов составила почти 149,8 млн грн. В то же время, эти решения не предусматривали автоматического прекращения работы компании.

Остальные небанковские учреждения также расширяют свои возможности на рынке безналичных платежей. В частности, в августе 2026 года НБУ разрешил NovaPay производить эквайринг платежных инструментов. Итак, компании, ранее специализировавшиеся преимущественно на переводах, получают возможность развивать дополнительные платежные сервисы для предпринимателей.