Государственный Ощадбанк с 10 декабря 2026 года меняет тарифы на карточные операции, связанные с игорным бизнесом. Комиссия за такие платежи будет составлять от 1% до 2% в зависимости от страны проведения операции. Кроме того, банк анонсировал запуск доставки платежных карт в Украине и за рубежом. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Ощадбанк с 10 декабря 2026 года меняет тарифы на карточные операции

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Изменения касаются тарифов на обслуживание текущих счетов с использованием платежных карт и договора комплексного банковского обслуживания физических лиц.

За какие операции будут взиматься комиссии

Новые тарифы будут применяться к операциям с кодом MCC 7995, используемым для платежей, связанных с игорным бизнесом.

В частности, речь идет о:

переводы букмекерским компаниям;

расчеты в казино и других игорных заведениях;

платежи в онлайн-казино;

покупку лотерейных билетов и другие операции соответствующей категории.

Размер комиссии будет зависеть от места проведения платежа.

За операции в Украине с использованием собственных средств банк будет взимать 1% суммы.

За операции за границей комиссия составит 2%.

К примеру, если клиент потратит на соответствующую операцию 1 000 грн собственных средств, комиссия будет составлять 10 грн в Украине или 20 грн за границей.

В то же время, проводить такие платежи за счет кредитных средств банк не будет разрешать — как в Украине, так и за ее пределами.

Новые комиссии не распространяются на все карточные расчеты. Они относятся именно к операциям с кодом MCC 7995.

Сколько будет стоить доставка карт

Отдельно Ощад анонсировал запуск сервиса доставки мгновенных платежных карт через почтового оператора.

Услуга будет доступна клиентам с тарифными пакетами MORE, Мой счет, Моя карта и Зарплатный Нормальный.

Указанные тарифы включают НДС. Комиссия будет списываться однократно со счета после заказа карты.

Однако до 30 июня 2027 г. доставка будет бесплатной.

В то же время, Озадбанк пока не назвал точной даты запуска нового сервиса. О технической возможности заказа карт и порядке оформления доставки банк сообщит отдельно на официальном сайте и в мобильном приложении.

Изменения в тарифы вступают в силу 10 декабря 2026 года.

С полным перечнем изменений можно ознакомиться в разделе тарифов на карты Ощада или в отделениях банка.