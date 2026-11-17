Государственный Ощадбанк с 10 декабря 2026 года меняет тарифы на карточные операции, связанные с игорным бизнесом. Комиссия за такие платежи будет составлять от 1% до 2% в зависимости от страны проведения операции. Кроме того, банк анонсировал запуск доставки платежных карт в Украине и за рубежом. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Ощадбанк меняет тарифы с 10 декабря: новые комиссии и стоимость доставки карт.
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Изменения касаются тарифов на обслуживание текущих счетов с использованием платежных карт и договора комплексного банковского обслуживания физических лиц.
За какие операции будут взиматься комиссии
Новые тарифы будут применяться к операциям с кодом MCC 7995, используемым для платежей, связанных с игорным бизнесом.
В частности, речь идет о:
- переводы букмекерским компаниям;
- расчеты в казино и других игорных заведениях;
- платежи в онлайн-казино;
- покупку лотерейных билетов и другие операции соответствующей категории.
Размер комиссии будет зависеть от места проведения платежа.
За операции в Украине с использованием собственных средств банк будет взимать 1% суммы.
За операции за границей комиссия составит 2%.
К примеру, если клиент потратит на соответствующую операцию 1 000 грн собственных средств, комиссия будет составлять 10 грн в Украине или 20 грн за границей.
В то же время, проводить такие платежи за счет кредитных средств банк не будет разрешать — как в Украине, так и за ее пределами.
Новые комиссии не распространяются на все карточные расчеты. Они относятся именно к операциям с кодом MCC 7995.
Сколько будет стоить доставка карт
Отдельно Ощад анонсировал запуск сервиса доставки мгновенных платежных карт через почтового оператора.
Услуга будет доступна клиентам с тарифными пакетами MORE, Мой счет, Моя карта и Зарплатный Нормальный.
Указанные тарифы включают НДС. Комиссия будет списываться однократно со счета после заказа карты.
Однако до 30 июня 2027 г. доставка будет бесплатной.
В то же время, Озадбанк пока не назвал точной даты запуска нового сервиса. О технической возможности заказа карт и порядке оформления доставки банк сообщит отдельно на официальном сайте и в мобильном приложении.
Изменения в тарифы вступают в силу 10 декабря 2026 года.
С полным перечнем изменений можно ознакомиться в разделе тарифов на карты Ощада или в отделениях банка.
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