В понедельник, 16 ноября, клиенты ряда крупнейших американских банков сообщили о перебоях с доступом к счетам и проведением платежей. Больше всего жалоб поступило от пользователей JPMorgan Chase, где подтвердили техническую неисправность. Об этом сообщают Associated Press и Reuters со ссылкой на заявления банков и данные сервиса мониторинга Downdetector.

Больше всего жалоб поступило от пользователей JPMorgan Chase

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Проблемы также фиксировали пользователи Bank of America, Wells Fargo, US Bank и сервис перевода Zelle. В то же время представители финансовых учреждений отмечают, что речь не идет об одновременном сбое всех банковских систем.

Что произошло с банками

По данным издания GV Wire, утром 16 ноября по тихоокеанскому времени количество сообщений о проблемах с Chase начало стремительно расти.

По состоянию на 10:13 по местному времени или 20:13 по Киеву, Downdetector зафиксировал почти 10 тысяч жалоб на работу банка.

Позже, в 11:22 по тихоокеанскому времени, их количество превысило 20 тысяч.

Чаще клиенты сообщали о трудностях со входом в онлайн-банкинг. Также возникали проблемы с пересмотром балансов, проведением переводов и отдельными операциями через банкоматы.

На фоне перебоев количество жалоб увеличилось и по другим крупным финансовым учреждениям.

По информации GV Wire, по состоянию на 10:50 по тихоокеанскому времени пользователи оставили почти 2 тысячи сообщений о проблемах с Bank of America, около тысячи — по US Bank и почти 500 — по Wells Fargo.

Эти показатели отображают количество сообщений Downdetector в определенный момент, а не общее количество пострадавших клиентов.

JPMorgan Chase объяснил причину сбоя

В JPMorgan Chase подтвердили, что проблемы возникли из-за программной ошибки в оборудовании, используемом во внутренней инфраструктуре банка.

Представитель учреждения Джо Евангелисты подчеркнул, что признаков кибератаки нет.

По словам банка, из-за технической неисправности обработка некоторых операций длилась дольше обычного. В то же время клиенты сохраняли доступ к своим счетам и средствам.

В JPMorgan Chase также объяснили, что задержки могли отразиться на других банках, если они были участниками переводов с участием Chase.

В банке подчеркнули, что проблема не носит общесистемного характера.

Представитель US Bank подтвердил, что внутренние системы учреждения напрямую не пострадали. Однако клиенты могли столкнуться с задержками при отправке или получении средств через Zelle.

Bank of America и Citigroup также сообщили, что их банковские сервисы работали без собственных технических сбоев.

В момент обнародования сообщений JPMorgan Chase работал над полным возобновлением обслуживания. Точные сроки устранения неисправности не называли.

Почему пострадали межбанковские переводы

Одним из сервисов, пользователи которого сообщали о проблемах, стал Zelle — популярная в США система быстрых переводов между банковскими счетами.

Ее оператором является компания Early Warning Services, принадлежащая группе крупных американских банков, среди которых JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, US Bank и другие финансовые учреждения.

Представители Zelle сообщили Associated Press, что самая платежная сеть продолжала работать. Однако неисправность в одном из банков-участников могла вызвать задержки платежей для клиентов других учреждений.

Инцидент произошел после нескольких масштабных технологических перебоев в США. В частности, 12 ноября сбой Microsoft оказал влияние на работу Outlook, Teams и других сервисов, а 13 ноября технические проблемы в системе управления авиадвижением привели к временному прекращению вылетов самолетов.

В то же время, доказательств связи между этими инцидентами и неисправностью JPMorgan Chase нет. Банк назвал причиной собственного сбоя программную ошибку, а не внешнюю атаку.