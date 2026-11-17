Во вторник, 17 ноября, средний курс доллара потерял 1 копейку в покупке и не изменился в продаже. Курс евро потерял 10 копеек в покупке и 7 копеек в продаже.

Середній курс долара втратив 1 копійку у купівлі та не змінився у продажу.

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Валютный рынок

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 45,30−45,96 грн. Евро покупают за 49,97 грн, а продают за 50,89 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 46,00−46,13 грн, евро — 50,85−51,10 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 45,29−45,32 грн. Торги по евро проходят на уровне 49,80−49,82 грн.

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