Британские банки следят за оплатой спортзалов: почему пропущенный абонемент может стать сигналом роста проблемных кредитов

Аналитики британских банков стали обращать внимание на необычный показатель потребительского благосостояния — неудачные платежи за абонементы в спортзалы. Как сообщает Bloomberg, рост количества таких операций может свидетельствовать о том, что домохозяйства испытывают все большее давление на бюджеты и сокращают необязательные расходы.

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Аналитик RBC Capital Markets Бенджамин Томс, отслеживающий финансовые результаты NatWest и Lloyds Banking Group, обратил внимание на увеличение количества неудачных списаний за абонементы в фитнес-клубы. По его логике, когда люди начинают испытывать нехватку денег, они могут, прежде всего, прекратить оплачивать услуги, без которых можно обойтись, — в частности, спортзал.

По данным Управления национальной статистики Великобритании (ONS), в сентябре 2026 года доля неудачных прямых списаний за услуги фитнес-клубов составила 6,6%. Годом ранее она составила 5,7%. Показатель рос пять месяцев подряд и стал одним из наиболее заметных среди категорий регулярных платежей.

Почему банки анализируют оплату спортзалов

Абонемент в спортзал — пример регулярного, но необязательного расхода. В отличие от ипотеки, коммунальных платежей или кредита ее можно отменить или временно не оплачивать без немедленных юридических последствий. Поэтому поведение клиентов в этой категории может показывать, как изменяется их состояние.

Если человек начинает пропускать оплату фитнес-клуба, это еще не значит, что он не способен обслуживать кредит. Но когда количество таких случаев растет, это может являться признаком того, что домохозяйства уже сокращают расходы или не имеют достаточного остатка на счете в день автоматического списания.

Для банков этот сигнал интересен в контексте оценки рисков по кредитным картам и необеспеченным потребительским займам. Такие кредиты обычно более чувствительны к ухудшению финансового положения заемщиков, чем ипотека, имеющая залог в виде недвижимости.

В то же время, не все аналитики считают оплату спортзалов репрезентативным показателем для всего населения. Аналитик JPMorgan Chase Шил Шах отмечает, что абонементы в фитнес-клубы чаще имеют младшие заемщики. Поэтому изменения в этой категории могут лучше отражать состояние клиентов с кредитными картами и персональными ссудами, чем всех ипотечных заемщиков.

Кто ходит в спортзалы в Великобритании

По данным отчета UK Health & Fitness Market Report 2026, членами фитнес-клубов в Великобритании являются 12,2 млн человек от 16 лет. Это примерно 18% населения. В 2025 году клубы зафиксировали 679 млн посещений — на 10% больше, чем годом ранее. Общий доход сектора составил 6,5 млрд фунтов стерлингов.

В то же время членство в спортзалах неравномерно распределено между возрастными группами. По исследованиям ukactive и Deloitte, наиболее активно фитнес-клубами пользуются младшие взрослые:

среди людей в возрасте 25−34 лет членами спортзалов или спортивных центров были 48%;

в группе 16−24 года — 47%;

среди людей 35−54 лет — 27%;

в возрасте 55−64 года — 13%;

среди людей 65−74 лет — 9%.

Следовательно, спортзал — не универсальный показатель финансового состояния всех британских домохозяйств. Он, прежде всего, отражает платежное поведение той части населения, которая чаще пользуется коммерческими фитнес-услугами. Это важное ограничение для интерпретации банковских рисков.

Действительно ли британцы начали экономить на спорте

Общая картина не свидетельствует о массовом отказе от тренировок. Напротив, количество членов фитнес-клубов в стране достигло рекордного уровня, а посещаемость продолжает расти.

Однако исследования PureGym UK Fitness Report 2025/26 показывают, что финансовые ограничения уже влияют на поведение части потребителей. 44% опрошенных заявили, что сократили расходы на физическую активность, поскольку больше не могут себе позволить их. В то же время, примерно треть респондентов, наоборот, увеличила расходы на поддержание физической формы.

Исследование банка Atom Bank в феврале 2026 года также выявило финансовое напряжение среди любителей фитнеса: 58% опрошенных посетителей спортзалов считали, что поддерживать здоровый образ жизни становится все дороже и доступно преимущественно людям с более высокими доходами. Более трети респондентов признались, что сокращает сбережения и инвестиции, чтобы оплачивать тренировки и сопутствующие расходы.

В то же время опрос Uswitch в июле 2026 показал, что 60% британских домохозяйств не хотели бы сокращать расходы на абонемент в спортзал. Это свидетельствует, что для многих людей физическая активность уже стала важным регулярным расходом, от которого они не спешат отказываться.

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Почему инвесторы следят за британскими банками

Сигнал по фитнес-сектору появился на фоне других признаков напряжения в потребительском кредитовании. В частности, британский кредитор Vanquis Banking Group сообщил об увеличении списаний по проблемным ссудам на фоне роста количества личных банкротств. После торгового обновления 29 октября акции компании резко снизились.

Аналитик RBC Томс учитывает как ситуацию с неудачными платежами за спортзалы, так и проблемы специализированных кредиторов. Он более осторожно оценивает перспективы крупных британских банков NatWest и Lloyds и предупреждает о риске увеличения кредитных убытков в следующем году.

Это важно для инвесторов, поскольку рост просрочок и списаний по кредитам может уменьшать прибыль банков: финансовым учреждениям приходится формировать большие резервы для покрытия потенциальных потерь.

Однако пока речь идет о раннем индикаторе, а не о доказательстве масштабного банковского кризиса. Общий уровень неудачных прямых списаний в Великобритании в сентябре составил 2,4% по сравнению с 2,3% годом ранее. Доля неудачных платежей по ипотеке остается значительно ниже, чем в категориях фитнеса и потребительских ссуд.

Таким образом, рост неудачных платежей за спортзалы — не свидетельство того, что британцы массово потеряли возможность оплачивать базовые потребности. Это, скорее, дополнительный сигнал для банков и фондового рынка: часть потребителей уже испытывает давление на бюджет, а следующим этапом могут стать проблемы с обслуживанием кредитов.

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