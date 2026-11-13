Экономист Борис Кушнирук заявил о возможных кадровых решениях в государственном Sense Bank, которые, по информации его источников, могут касаться формирования состава правления и назначения директора по персоналу Елены Великой. В своём посте он также поднял вопрос о возможном обучении кандидатки за счёт банка и потенциальном конфликте интересов.
Экономист заявил о возможных кадровых договоренностях в Sense Bank: кто может войти в правление
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Какие кадровые договоренности описал экономист
По словам Бориса Кушнирука, Юрий Драганчук может пытаться усилить своё влияние на управление Sense Bank не только через наблюдательный совет, но и непосредственно через правление.
Экономист утверждает, что получил информацию о возможных кадровых договоренностях, связанных с назначением председателя правления и продвижением в состав этого органа Елены Великой, которая в настоящее время возглавляет HR-направление банка.
В своём посте Кушнирук назвал имя Александра Зубченко, отметив, что договорённость якобы касается его назначения председателем правления. В то же время на официальном сайте Sense Bank в качестве председателя правления указана Елена Зубченко. Поэтому личность, которую экономист имел в виду в своём сообщении, требует уточнения.
Кушнирук также сообщает, что для Великой могут организовать обучение за счет банка. По его словам, это связано с тем, что она якобы пока не соответствует квалификационным требованиям к члену правления.
Экономист изложил свою информацию следующим образом:
«По полученным мной данным, положительное решение по вопросу назначения Зубченко председателем правления связывают с продвижением в состав правления Елены Великой, которая в настоящее время занимает должность директора по персоналу (HR). Для этого, как сообщают мои источники, Зубченко должен организовать для госпожи Великой дорогостоящее обучение за счёт банка. Причина якобы в том, что в настоящее время она не соответствует квалификационным требованиям к члену правления».
Вопрос о возможном конфликте интересов
Еще один вопрос, поднятый Кушнируком, касается личных связей Великой. По информации его источников, ее гражданский супруг также работает в Sense Bank.
Экономист считает, что в таком случае следует выяснить, сообщал ли банк о потенциальном конфликте интересов в соответствии с внутренними процедурами.
Кушнирук подчеркивает важность прозрачных кадровых решений в государственном банке:
«Если эти сведения соответствуют действительности, мы имеем дело уже не просто с кадровыми перестановками. Речь идет о формировании лояльного круга руководителей, продвижение которых может зависеть от кулуарных договоренностей с конкретными должностными лицами. Напомню, Sense Bank — государственный банк, и его правление не может превращаться в площадку для реализации чьих-то частных интересов».
Sense Bank возглавил бывший руководитель ПриватБанка
13 ноября Sense Bank сообщил об избрании Герхарда Бёша председателем наблюдательного совета. Ранее он возглавлял государственный ПриватБанк, а до избрания был независимым членом наблюдательного совета Sense Bank.
Кабинет министров назначил Бёша в состав наблюдательного совета 31 августа 2026 года. После предусмотренной законодательством проверки его кандидатуру одобрил Национальный банк.
Среди приоритетов работы на новой должности Бёш назвал формирование сильной команды, рост капитала и укрепление доверия к банку.
Он также заявил о необходимости доукомплектовать правление опытными менеджерами. По словам Бёша, это должно обеспечить стабильное управление банком и способствовать его будущей приватизации.
Особое внимание новый председатель наблюдательного совета планирует уделить комплаенсу, прозрачности управленческих решений и контролю за рисками.
Редакционное уточнение. В статье Бориса Кушнирука, на которой основана эта публикация, имя председателя правления Sense Bank указано как Александр Зубченко. В то же время, согласно официальной информации банка, эту должность занимает Елена Зубченко. Редакция обратила внимание на это несоответствие.
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