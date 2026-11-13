Экономист заявил о возможных кадровых договоренностях в Sense Bank: кто может войти в правление

Экономист Борис Кушнирук заявил о возможных кадровых решениях в государственном Sense Bank, которые, по информации его источников, могут касаться формирования состава правления и назначения директора по персоналу Елены Великой. В своём посте он также поднял вопрос о возможном обучении кандидатки за счёт банка и потенциальном конфликте интересов.

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Какие кадровые договоренности описал экономист

По словам Бориса Кушнирука, Юрий Драганчук может пытаться усилить своё влияние на управление Sense Bank не только через наблюдательный совет, но и непосредственно через правление.

Экономист утверждает, что получил информацию о возможных кадровых договоренностях, связанных с назначением председателя правления и продвижением в состав этого органа Елены Великой, которая в настоящее время возглавляет HR-направление банка.

В своём посте Кушнирук назвал имя Александра Зубченко, отметив, что договорённость якобы касается его назначения председателем правления. В то же время на официальном сайте Sense Bank в качестве председателя правления указана Елена Зубченко. Поэтому личность, которую экономист имел в виду в своём сообщении, требует уточнения.

Кушнирук также сообщает, что для Великой могут организовать обучение за счет банка. По его словам, это связано с тем, что она якобы пока не соответствует квалификационным требованиям к члену правления.

Экономист изложил свою информацию следующим образом:

«По полученным мной данным, положительное решение по вопросу назначения Зубченко председателем правления связывают с продвижением в состав правления Елены Великой, которая в настоящее время занимает должность директора по персоналу (HR). Для этого, как сообщают мои источники, Зубченко должен организовать для госпожи Великой дорогостоящее обучение за счёт банка. Причина якобы в том, что в настоящее время она не соответствует квалификационным требованиям к члену правления».

Вопрос о возможном конфликте интересов

Еще один вопрос, поднятый Кушнируком, касается личных связей Великой. По информации его источников, ее гражданский супруг также работает в Sense Bank.

Экономист считает, что в таком случае следует выяснить, сообщал ли банк о потенциальном конфликте интересов в соответствии с внутренними процедурами.

Кушнирук подчеркивает важность прозрачных кадровых решений в государственном банке:

«Если эти сведения соответствуют действительности, мы имеем дело уже не просто с кадровыми перестановками. Речь идет о формировании лояльного круга руководителей, продвижение которых может зависеть от кулуарных договоренностей с конкретными должностными лицами. Напомню, Sense Bank — государственный банк, и его правление не может превращаться в площадку для реализации чьих-то частных интересов».

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