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13 ноября 2026, 18:50 Читати українською

Экономист заявил о возможных кадровых договоренностях в Sense Bank: кто может войти в правление

Экономист Борис Кушнирук заявил о возможных кадровых решениях в государственном Sense Bank, которые, по информации его источников, могут касаться формирования состава правления и назначения директора по персоналу Елены Великой. В своём посте он также поднял вопрос о возможном обучении кандидатки за счёт банка и потенциальном конфликте интересов.

Экономист Борис Кушнирук сообщил о возможных кадровых договоренностях в государственном Sense Bank
Экономист Кушнирук рассказал о возможных кадровых изменениях в Sense Bank. Фото: facebook.com/SenseBankUkraine
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Какие кадровые договоренности описал экономист

По словам Бориса Кушнирука, Юрий Драганчук может пытаться усилить своё влияние на управление Sense Bank не только через наблюдательный совет, но и непосредственно через правление.

Экономист утверждает, что получил информацию о возможных кадровых договоренностях, связанных с назначением председателя правления и продвижением в состав этого органа Елены Великой, которая в настоящее время возглавляет HR-направление банка.

В своём посте Кушнирук назвал имя Александра Зубченко, отметив, что договорённость якобы касается его назначения председателем правления. В то же время на официальном сайте Sense Bank в качестве председателя правления указана Елена Зубченко. Поэтому личность, которую экономист имел в виду в своём сообщении, требует уточнения.

Кушнирук также сообщает, что для Великой могут организовать обучение за счет банка. По его словам, это связано с тем, что она якобы пока не соответствует квалификационным требованиям к члену правления.

Экономист изложил свою информацию следующим образом:

«По полученным мной данным, положительное решение по вопросу назначения Зубченко председателем правления связывают с продвижением в состав правления Елены Великой, которая в настоящее время занимает должность директора по персоналу (HR). Для этого, как сообщают мои источники, Зубченко должен организовать для госпожи Великой дорогостоящее обучение за счёт банка. Причина якобы в том, что в настоящее время она не соответствует квалификационным требованиям к члену правления».

Вопрос о возможном конфликте интересов

Еще один вопрос, поднятый Кушнируком, касается личных связей Великой. По информации его источников, ее гражданский супруг также работает в Sense Bank.

Экономист считает, что в таком случае следует выяснить, сообщал ли банк о потенциальном конфликте интересов в соответствии с внутренними процедурами.

Кушнирук подчеркивает важность прозрачных кадровых решений в государственном банке:

«Если эти сведения соответствуют действительности, мы имеем дело уже не просто с кадровыми перестановками. Речь идет о формировании лояльного круга руководителей, продвижение которых может зависеть от кулуарных договоренностей с конкретными должностными лицами. Напомню, Sense Bank — государственный банк, и его правление не может превращаться в площадку для реализации чьих-то частных интересов».

Sense Bank возглавил бывший руководитель ПриватБанка

13 ноября Sense Bank сообщил об избрании Герхарда Бёша председателем наблюдательного совета. Ранее он возглавлял государственный ПриватБанк, а до избрания был независимым членом наблюдательного совета Sense Bank.

Кабинет министров назначил Бёша в состав наблюдательного совета 31 августа 2026 года. После предусмотренной законодательством проверки его кандидатуру одобрил Национальный банк.

Среди приоритетов работы на новой должности Бёш назвал формирование сильной команды, рост капитала и укрепление доверия к банку.

Он также заявил о необходимости доукомплектовать правление опытными менеджерами. По словам Бёша, это должно обеспечить стабильное управление банком и способствовать его будущей приватизации.

Особое внимание новый председатель наблюдательного совета планирует уделить комплаенсу, прозрачности управленческих решений и контролю за рисками.

Редакционное уточнение. В статье Бориса Кушнирука, на которой основана эта публикация, имя председателя правления Sense Bank указано как Александр Зубченко. В то же время, согласно официальной информации банка, эту должность занимает Елена Зубченко. Редакция обратила внимание на это несоответствие.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Navegantes
Navegantes
13 ноября 2026, 19:46
#
Передайте цьому «економісту», що головою правління є Олена Зубченко. Чи для нього О. Зубченко автоматично означає Олександр?
Журналістів Мінфіну не вчать перевіряти інформацію?
+
0
Ігор Тележніков
Ігор Тележніков
13 ноября 2026, 20:09
#
Дякую
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