Биткоин опустился ниже $69 000: крипторынок охватил «крайний страх»

Криптовалютный рынок переживает очередную волну распродаж. 13 ноября биткоин опустился ниже психологической отметки в $70 000 и торгуется вблизи $68 600. Падение охватило и другие цифровые активы, а настроения инвесторов ухудшились до уровня «крайнего страха».

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По данным CoinMarketCap, индекс настроений Crypto Fear&Greed опустился до 19 пунктов. Это свидетельствует о значительном ухудшении отношения инвесторов к криптовалютам. Cointelegraph также зафиксировал переход индекса в зону крайнего страха — на уровне 20 пунктов. В последний раз столь низкие показатели наблюдались в июле 2026 года.

Почему падает крипторынок

Нынешняя распродажа объясняется не одним фактором, а усилением нескольких негативных тенденций.

1. Инвесторы выводят деньги из криптовалютных фондов.

Одним из главных источников давления остаются спотовые биткоин-ETF в США. По данным Glassnode, за 20 торговых сессий они лишились около $1,6 млрд чистого капитала.

В частности, в течение девяти торговых сессий к среде, 11 ноября, из фонда BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT) вывели более $2 млрд. За пять сессий общий отток из американских биткоин-ETF достиг почти $1,44 млрд.

2. С рынка исчезает ликвидность.

Еще один тревожный сигнал — сокращение предложения стейблкоинов. По данным Glassnode, за 30 дней до 9 ноября их совокупное предложение уменьшилось на $14,2 млрд. Это самое быстрое сокращение с июня 2022 года.

Стейблкоины, в частности USDT и USDC, выполняют роль своеобразных долларовых резервов крипторинка. Инвесторы используют их для хранения и покупки цифровых активов.

Когда предложение стейблкоинов сокращается, это может свидетельствовать о выводе денег из криптоэкосистемы. Соответственно, на рынке становится меньше свободного капитала, который мог бы поддержать цены при падении.

3. Инвесторы опасаются усиления политики ФРС.

Дополнительное давление создают макроэкономические факторы. Устойчивая инфляция в США усилила опасения, что Федеральная резервная система может снова повысить процентные ставки уже в декабре.

Доходность американских десятилетних гособлигаций превысила 5%, а доллар укрепился. В таких условиях инвесторы становятся более осторожными в отношении рисковых активов, к которым относятся и криптовалюты.

По оценкам аналитиков, биткоин в последнее время демонстрирует слабость даже на фоне роста американского фондового рынка. Это свидетельствует о том, что на криптовалюту влияют не только настроения на фондовых площадках, но и дефицит ликвидности и изменение ожиданий процентных ставок.

4. Дополнительное давление создают принудительные ликвидации.

Падение биткоина ниже $70 000 спровоцировало масштабное закрытие позиций трейдеров, игравших на повышение стоимости криптовалют.

По данным CoinGlass, за 24 часа были ликвидированы позиции на $1,47 млрд. Из этой суммы $1,31 млрд пришлись на длинные позиции (long), то есть ставки на рост цен. В общей сложности принудительно закрыли позиции более 175 тыс. трейдеров.

Только за четыре часа объем ликвидаций составил $798 млн. Это усилило падение: когда цена актива снижается, биржи автоматически закрывают позиции трейдеров, которые не могут поддерживать необходимый уровень обеспечения. Такие продажи создают дополнительное давление на котировки.

5. Отрицательные новости с фондового рынка.

На настроении также повлияли потрясения в технологическом секторе и ситуация вокруг Nvidia. Инвесторы сокращают вложения в рисковые активы на фоне неопределенности американской экономики и перспектив монетарной политики.

Отдельным негативным фактором стало решение индексного провайдера MSCI исключить компанию Strategy Майкла Сейлора из своих глобальных индексов с 1 декабря.

Strategy является крупнейшим публичным корпоративным владельцем биткоина. Компания предупреждала, что исключение из индексов может спровоцировать продажу ее акций на $2,8 млрд. По оценкам JPMorgan, если другие индексные провайдеры будут следовать этому решению, потенциальный отток может быть значительно больше.

Это создает дополнительную неопределенность по поводу будущих институциональных инвестиций в компании, бизнес-модель которых построена вокруг накопления криптовалют.

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Что происходит с другими криптовалютами

Падение не ограничилось биткоином. По данным The Block, во время одной из волн распродаж Ethereum дешевело примерно на 6%, BNB — на 6,3%, XRP — на 3,5%.

По оценкам Cointelegraph, биткоин за неделю потерял более 9% стоимости. Таким образом, нынешняя распродажа продолжает сформировавшуюся ранее негативную тенденцию.

Главная проблема крипторинка сейчас — сочетание слабого спроса, оттока институционального капитала, сокращение ликвидности и принудительных продаж. Именно эта комбинация делает рынок особенно уязвимым к новым негативным новостям.

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