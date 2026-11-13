После закрытия межбанка в пятницу, 13 ноября, курс доллара снизился на 8 копеек в покупке и на 7 в продаже. В то время как курс евро уменьшился на 9 копеек в покупке и на 8 — в продаже.
Доллар и евро подешевели на межбанке
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Валютный рынок
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Открытие 13 ноября
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Закрытие 13 ноября
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Изменения
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45,38/45,41
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45,30/45,34
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8/7
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50,20/50,22
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50,11/50,14
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9/8
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 45,31−45,96 грн. Евро покупают за 50,24 грн., а продают за 51,13 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 46,02−46,22, евро — 51,05−51,35 грн.
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Источник: Минфин
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