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13 ноября 2026, 17:30 Читати українською

Криптокошелёк Trustee Plus собрал донатов на сумму, эквивалентную 1,2 млн грн, хотя большинство взносов не превышало 1 USDC

Невеликі криптовалютні перекази користувачів Trustee Plus в зручному форматі всередині додатку дозволили зібрати кошти на придбання 350 тактичних аптечок для штурмової бригади «Лють». Загальна вартість закупівлі перевищила еквівалент 1,2 млн грн.

Криптокошелёк Trustee Plus собрал донатов на сумму, эквивалентную 1,2 млн грн
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Про результати збору повідомив Вадим Груша у своєму Telegram-каналі. Він оприлюднив звіт про використання донатів, які надходили через криптогаманець Trustee Plus.

За словами Груші, характерною особливістю збору став невеликий розмір більшості переказів: користувачі надсилали від 0,1 до 1 USDC. Завдяки можливості робити внески безпосередньо в застосунку вдалося акумулювати значну суму з великої кількості невеликих платежів.

Зібрані кошти спрямували на закупівлю тактичних аптечок для військовослужбовців. До організації процесу долучилися проєкт «Птахи» та Тата Кеплер. Коментуючи результат, вона назвала придбані аптечки «350 потенційно врятованих життів».

Організатори також підготували відеозвіт про закупівлю, у якому показали результати використання донатів.

У Trustee Plus наголосили, що вважають публічну звітність важливою складовою роботи з благодійними внесками. Команда подякувала всім учасникам збору та партнерам, які допомогли реалізувати закупівлю.

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Источник: Минфин
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