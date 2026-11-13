Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на выходные — 14−15 ноября — на уровне 45,42 грн/$. По сравнению с пятничным курсом, американская валюта подорожает на 4 копейки — накануне официальный курс составил 45,38 грн/$.
Доллар умеренно растет, а евро подешевеет: НБУ установил курс на выходные
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Как изменился курс евро
Что касается евро, официальный курс будет составлять 50,22 грн/€. Таким образом, европейская валюта подешевеет на 12 копеек. 13 ноября курс евро составил 50,34 грн/€.
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Источник: Минфин
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