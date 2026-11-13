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13 ноября 2026, 14:20 Читати українською

Toyota Corolla стала самым надежным автомобилем 2026 года: какие модели попали в топ-10

Toyota Corolla сочли самым надежным автомобилем Великобритании по итогам 2026 года. Модель заняла первое место в рейтинге FN50 Reliability Awards, ежегодно публикуемом британским изданием Fleet News. Вторую позицию получила BMW 3 Series, а третью — Tesla Model 3. Об этом пишет Укравтопром.

Toyota Corolla сочли самым надежным автомобилем Великобритании по итогам 2026 года.
Рейтинг самых надежных автомобилей
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Рейтинг сформирован на основе данных 50 крупнейших британских лизинговых компаний, автопарки которых насчитывают более 1,5 млн машин. Оценивали реальный опыт эксплуатации автомобилей, в частности, количество дней, в течение которых они не могли использоваться из-за неисправностей за последние 12 месяцев.

В отличие от рейтингов, построенных на оценках экспертов или отзывах автовладельцев, FN50 отражает опыт корпоративных автопарков. Для компаний простоя автомобилей означают дополнительные затраты и проблемы с выполнением рабочих задач.

Десятка самых надежных автомобилей 2026 года

В первую десятку рейтинга Fleet News вошли:

  1. Toyota Corolla

  2. BMW 3 Series

  3. Tesla Model 3

  4. BMW i4

  5. Kia Sportage

  6. Lexus NX

  7. Polestar 2

  8. Tesla Model Y

  9. Toyota RAV4

  10. Hyundai Tucson

Toyota Corolla поднялась со второго места на первое, в то время как BMW 3 Series опустилась на вторую позицию. Tesla Model 3 сохранила третье место.

Среди заметных изменений — четвертая позиция электрического BMW i4, поднявшегося с седьмого места. Polestar 2 впервые попал в первую десятку и сразу занял седьмую строчку. Tesla Model Y опустилась с шестого на восьмое место.

BMW стала самым надежным производителем, Tesla совершила рывок

В рейтинге автомобильных брендов первое место заняла BMW. Далее расположились Toyota и Tesla. В десятку также вошли Volkswagen, Kia, Mercedes-Benz, Audi, Volvo, Lexus и Nissan.

Наибольший прогресс продемонстрировала Tesla: через год производитель поднялся с восьмого на третье место. Audi, напротив, опустилась с третьей позиции на седьмой, а Volvo — с шестой на восьмую.

Toyota и ее премиальный бренд Lexus представлены сразу тремя моделями в автомобильном топ-10: Corolla, RAV4 и NX.

Читайте также: Самые популярные автомобили из США: какие модели украинцы покупали в октябре

Почему Toyota Corolla получила первое место

Победа Corolla не явилась случайностью: модель давно имеет репутацию популярного автомобиля для корпоративных автопарков. Важную роль играет и производство: британские версии Corolla Hatchback и Touring Sports выпускают на заводе Toyota в Бернастоне, графство Дербишир.

Компания также предлагает в Великобритании гарантию на срок до 10 лет или 100 тыс. миль пробега. После стандартной трехлетней гарантии покрытие можно продлить благодаря обслуживанию в авторизованных сервисных центрах. У этой программы есть отдельные условия и ограничения.

В то же время, результаты FN50 не стоит воспринимать как окончательный ответ на вопрос, какой автомобиль самый надежный для каждого покупателя. Рейтинг отражает опыт британских корпоративных автопарков, а не всех частных владельцев, и не гарантирует такой же безотказности для каждой версии модели, двигателя или года выпуска.

Как мы писали: Toyota RAV4 или Renault Duster: какие авто выбирали украинцы и бизнес в октябре

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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