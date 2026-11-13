Укрпочта получила разрешение на валютный эквайринг: какие новые возможности открывает решение НБУ

Национальный банк Украины расширил перечень валютных операций, имеющих право осуществлять АО «Укрпочта». Теперь компания сможет не только перечислять средства без открытия счета, но и предоставлять услуги по эквайрингу платежных инструментов в рамках соответствующей лицензии.

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Решение принял Комитет НБУ по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг.

Одновременно регулятор отозвал предыдущую лицензию «Укрпочты», позволяющую осуществлять только валютные операции по переводу средств без открытия счета. Вместо нее компания получила новую, с расширенным перечнем разрешенных услуг.

Что означает новое разрешение на эквайринг

Эквайринг — это финансовая платежная услуга, которая обеспечивает прием платежей с помощью платежных карт и других платежных инструментов. В этом случае речь идет о возможности совершать такие операции внутри валютных услуг.

В частности, новая лицензия расширяет возможности Укрпочты по обслуживанию безналичных платежей, связанных с валютными операциями.

Это может стать основой для развития новых платежных сервисов, в частности, приема платежей с использованием платежных карт в пределах разрешенных валютных операций.

В то же время, сама выдача лицензии не означает автоматического запуска новых услуг. Для этого компании необходимо обеспечить соответствующую техническую инфраструктуру и выполнить требования законодательства и платежных систем.

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Какие услуги уже были доступны

До этого у «Укрпочты» было разрешение на осуществление валютных операций в части перевода средств без открытия счета. Такой механизм позволяет производить денежные переводы без необходимости открывать банковский счет.

Теперь это направление сохранено в новой лицензии, но в него добавили еще один вид деятельности — эквайринг платежных инструментов.

Таким образом, решение НБУ для Укрпочты открывает дополнительные возможности развития платежного бизнеса и расширения спектра финансовых услуг.

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