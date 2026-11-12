После закрытия межбанка в четверг, 12 ноября, курс доллара подорожал на 11 копеек в покупке и на 9 в продаже. В то время как курс евро увеличился на 9 копеек в покупке и на 8 — в продаже.
Доллар и евро дорожают на межбанке
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Валютный рынок
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Открытие 12 ноября
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Закрытие 12 ноября
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Изменения
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45,27/45,32
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45,38/45,41
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11/9
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50,20/50,23
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50,29/50,31
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9/8
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 45,29−45,96 грн. Евро покупают за 50,33 грн., а продают за 51,24 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 46,06−46,24, евро — 51,20−51,50 грн.
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Источник: Минфин
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