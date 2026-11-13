Visa подключила стейблкоин Western Union к своей сети: как USDPT изменит международные расчеты

Visa разрешила использовать стейблкоин USDPT компании Western Union для расчетов в своей платежной сети VisaNet. Интеграция стала результатом партнерства Visa с Anchorage Digital Bank — американским банком, выпускающим этот токен. Об этом пишет The Block.

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Теперь Visa и ее партнеры, имеющие соответствующее разрешение, смогут рассчитываться с помощью USDPT по обязательствам VisaNet. Речь идет об использовании стейблкоина в качестве расчетного актива между участниками платежной инфраструктуры, а не о том, что все держатели карт Visa смогут автоматически рассчитываться им в магазинах.

Какую роль в проекте играет Anchorage Digital

Anchorage Digital Bank выпускает USDPT от имени Western Union. Стейблкоин привязан к доллару США и работает на блокчейне Solana. Компания Western Union объявила о его запуске в мае 2026 года.

Первоначально USDPT появился на рынках Филиппин и Боливии. В дальнейшем Western Union планирует использовать его для круглосуточных расчетов со своими партнерами и агентами в сети, охватывающей более 200 стран и территорий.

Для Anchorage сделка с Visa — возможность расширить бизнес за пределы выпуска токенов. Компания стремится стать расчетным банком для рынка стейблкоинов, предоставляя институциональным клиентам не только услуги по выпуску активов, но и инфраструктуру для их хранения и проведения операций.

В то же время USDPT — не единственный стейблкоин, выпускаемый Anchorage. Среди других проектов банка — USAT для Tether, USDGO для OSL Group, USDtb для Ethena Labs, fUSD для Falcon Finance и ZLUSD для Zelle. Visa и Anchorage договорились рассмотреть возможность подключения к платежной сети и другим токенам, выпущенным этим банком.

USDPT — единственный стейблкоин Western Union?

В настоящее время USDPT — собственный долларовый стейблкоин Western Union, представленный компанией в рамках стратегии развития цифровых платежей. В официальных материалах Western Union не объявляла о запуске другого собственного стейблкоина.

Однако это не означает, что инфраструктура компании будет работать исключительно с USDPT. Western Union также развивает Digital Asset Network — сеть, объединяющую лицензированные криптовалютные биржи и кастодиальные сервисы с глобальной системой выплат компании. Это позволит конвертировать цифровые активы в наличные деньги через сеть Western Union.

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Visa расширяет расчеты в стейблкоинах

Партнерство по Anchorage продолжает развитие собственной инфраструктуры Visa для расчетов с использованием цифровых активов. В сентябре компания сообщила, что годовой темп расчетов в стейблкоинах достиг $20 млрд — это более чем в 15 раз превышает показатель годом ранее.

Visa также расширяет список блокчейн-сетей, доступных для расчетных операций. Среди них — Monad, Canton, Base и Tempo.

Использование стейблкоинов позволяет проводить расчеты круглосуточно, в частности, в выходные и праздничные дни, не полагаясь исключительно на традиционную банковскую инфраструктуру. Для международных платежных компаний это может сократить время перевода и повысить эффективность управления ликвидностью.

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