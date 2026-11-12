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12 ноября 2026, 19:30 Читати українською

Биткоин едва не упал до $71 000: отставка главы Nvidia усилила распродажи на крипторынку

Биткоин продолжает дешеветь на фоне распродаж на финансовых рынках. 12 ноября 2026 года первая криптовалюта торговалась около $71 700, потеряв более 3% за последние 24 часа. Приблизительно на столько же сократился и общий рынок криптовалют. Об этом пишет Cointelegraph.

Биткоин продолжает дешеветь на фоне распродаж на финансовых рынках. 12 ноября 2026 года первая криптовалюта торговалась около $71 700, потеряв более 3% за последние 24 часа.
Биткоин едва не упал до $71 000
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Одним из факторов давления на инвесторов стала неожиданная отставка Дженсена Хуанга с поста генерального директора Nvidia. Акции технологического гиганта резко подешевели, потянув вниз другие активы, связанные с развитием искусственного интеллекта.

Отставка главы Nvidia усилила распродажи

После открытия американских фондовых бирж, акции Nvidia падали почти на 13%. Потом потери сократились, но на момент публикации бумаги компании оставались примерно на 7,2% дешевле.

Хуанг покинул пост после 33 лет руководства компанией. Временно его заменила финансовый директор Колетт Кресс. Решение стало неожиданностью для рынка и усугубило опасения относительно стабильности технологического сектора.

По оценке экономиста Мохамеда Эль-Эриана, последствия этого события могут выйти далеко за пределы Nvidia. Дополнительную неопределенность создают политические расследования и вопросы, связанные с экспортом американских ШИ-чипов в Китай.

В то же время криптовалюты уже находились под давлением продавцов. Биткоин опустился ниже своей 21-недельной простой скользящей средней, которая составляла около $73 078. Это технический сигнал, на который обращают внимание трейдеры при оценке среднесрочного тренда.

Инвесторы опасаются новых повышений ставок ФРС

Еще одним фактором давления явилась американская инфляционная статистика. Октябрьский индекс потребительских цен (CPI) оказался выше ожиданий, из-за чего участники рынка начали учитывать вероятность более агрессивной политики Федеральной резервной системы США.

Высшие процентные ставки обычно уменьшают привлекательность рисковых активов, в частности биткоина и акций технологических компаний.

Следующим важным ориентиром для инвесторов станет публикация индекса цен производителей (PPI) в США. Если показатель продемонстрирует ослабление инфляционного давления, это может поддержать криптовалютный рынок. Зато сильнее прогноза результаты усилят опасения относительно дальнейшего повышения ставок.

Читайте также: Предложение стейблкоинов упало на $14,2 млрд: почему сокращение USDT и USDC грозит восстановлению биткоина

Ликвидации на крипторынку достигли $730 млн

Падение котировок сопровождалось масштабным закрытием позиций трейдеров. По данным CoinGlass, объем ликвидаций на криптовалютном рынке за 24 часа достиг примерно $730 млн.

Ликвидации происходят, когда биржа принудительно закрывает позиции трейдеров из-за недостаточной маржи. Особенно уязвимыми во время резких колебаний становятся участники, торгующие с кредитным плечом.

Массовое закрытие таких позиций может дополнительно ускорять падение: принудительные продажи создают новое давление на котировки и провоцируют следующие ликвидации.

Таким образом, на биткоин одновременно влияют ухудшение настроений на фондовом рынке, неопределенность вокруг Nvidia и опасения относительно дальнейшей монетарной политики США. Ближайшим важным испытанием для криптовалюта станет американская статистика цен производителей.

Как мы писали: Более $1 млрд ликвидаций и переводы биткоинов компанией Трампа: почему крипторынок пошел вниз

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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