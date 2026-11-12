«Яйца по 17 грн»: дело о хищении более 733 млн грн на продуктах для ВСУ передали в суд

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт по делу о хищении государственных средств при закупке продуктов питания для Вооруженных сил Украины. Речь идет о резонансном деле, которое получило название «золотые яйца» или «яйца по 17 грн» из-за завышенных цен на продукты для военных.

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По данным НАБУ, в течение августа-декабря 2022 года две компании-поставщики, контролируемые одной владелицей, незаконно получили более 733 млн грн сверхприбылей. Это подтвердили результаты комплексной товароведческой и экономической экспертизы.

Обвинительный акт касается бывшего руководителя департамента Минобороны, владелицы связанных компаний-поставщиков, двух руководителей этих компаний и еще одного физического лица. Им инкриминируют растрату государственного имущества в особо крупных размерах, покушение на растрату и легализацию доходов, полученных преступным путем.

Часть полученных средств, по версии следствия, была выведена под видом выплаты дивидендов и возвратной финансовой помощи связанным компаниям. Владелец компаний могла использовать эти деньги, в частности, для покупки гостиниц в Хорватии и другой недвижимости. Обстоятельства приобретения этих активов выясняются.

В чем заключалась схема с закупками

В 2022—2023 годах Минобороны закупало продукты для армии так называемыми комплектами. Утвержденный каталог насчитывал 409 наименований. В то же время, наиболее востребованные товары — овощи, крупы, мясо и вода — составляли лишь около 10% ассортимента. Остальные позиции, в частности специи, желатин и сезонные ягоды, заказывались редко или вообще не использовались.

Стоимость всего продуктового комплекта рассчитывалась по средним ценам на все позиции каталога. Именно этим, по данным следствия, и воспользовались поставщики: они завышали стоимость продуктов, которые заказывали военные в больших объемах, и одновременно устанавливали искусственно низкие цены на малопопулярные или сезонные товары.

В результате общая цена комплекта могла оставаться неизменной, хотя наиболее нужные армии продукты продавали по значительно более высокой стоимости. Например, картофель, поставляемый тысячами тонн, реализовывали по завышенным ценам, тогда как ягоды и фрукты, которые фактически почти не заказывали, стоили по каталогу очень дешево.

Таким образом, формально стоимость набора не демонстрировала очевидного роста, но поставщики получали сверхприбыли на товарах с наибольшим спросом. По оценке НАБУ, именно так две компании заработали более 733 млн. грн.

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Почему дело назвали «яйца по 17 гривен»

Скандал получил широкую огласку в январе 2023 года после публикации журналистского расследования о закупках продуктов для армии. В медиа появилась информация, что Минобороны закупало яйца по цене 17 грн. за штуку, хотя в розничных магазинах они стоили значительно дешевле. Также внимание привлекли цены на картофель и другие продукты.

Именно эта история стала символом непрозрачных закупок питания для военных, а дело стали называть яйца по 17 грн. По версии следствия, проблема заключалась не только в отдельной завышенной цене на яйца, но и в механизме формирования стоимости всего продуктового комплекта, позволяющего манипулировать ценами на разные позиции каталога.

После начала расследования и огласки в медиа поставщики снизили цены на 11 наиболее востребованных продуктов. По оценке НАБУ, это позволило предотвратить хищение еще 788 млн грн бюджетных средств.

В апреле 2025 года пяти фигурантам сообщили о подозрении, а в сентябре того же года детективы завершили досудебное расследование. Теперь обвинительный акт передан в суд, который должен рассмотреть дело по существу.

В НАБУ также сообщали, что после выявления проблем с закупками Минобороны изменило соответствующий порядок и ввело отдельные пилотные проекты. В то же время передача обвинительного акта в суд не означает доказательства вины обвиняемых: окончательное решение должно быть принято судом.

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