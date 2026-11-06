Более $1 млрд ликвидаций и переводы биткоинов компанией Трампа: почему крипторынок пошел вниз

Биткоин продолжил падение после кратковременного обновления на фоне результатов промежуточных выборов в США. За последние 24 часа его стоимость снизилась более чем на 6%, опустившись ниже $76 000. Весь прирост, полученный после выборов, был упущен. Общая капитализация криптовалютного рынка также сократилась приблизительно на 6%. Об этом пишет The Block.

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Одной из главных причин распродажи стало резкое ухудшение настроений на американском фондовом рынке. Инвесторы начали выходить из рисковых активов, в частности технологических акций, что повлекло за собой дополнительное давление на криптовалюты.

5 ноября биткоин подешевел примерно на 6% — до $75 700. Внутридневный минимум составил $75 568. Ethereum за это время потерял более 7%.

Распродажа акций технологических компаний повлекла за собой криптовалюты.

Падение криптовалюта произошло одновременно с масштабной распродажей акций американских технологических компаний. Инвесторы просматривали оценки перспектив искусственного интеллекта и будущей доходности масштабных инвестиций в дата-центры.

К моменту подготовки материала индекс Nasdaq снижался примерно на 4,7%, тогда как S&P 500 и Dow Jones теряли около 3%.

Особенно сильно пострадали компании, связанные с майнингом биткоина и инфраструктурой искусственного интеллекта. Акции Bitdeer и Keel Infrastructure теряли около 20%, а American Bitcoin — примерно 17%. Котировки Coinbase и Strategy снижались примерно на 10%.

Таким образом, криптовалютный рынок оказался под влиянием всеобщего ухудшения аппетита инвесторов к риску. Биткоин, ранее получивший поддержку от положительных ожиданий после выборов, не смог удержать рост.

Более $1 млрд ликвидаций в сутки

Падение котировок спровоцировало масштабное принудительное закрытие позиций трейдеров, торговавших с кредитным плечом.

По данным CoinGlass, за последние 24 часа объем ликвидаций на криптовалютном рынке достиг примерно $1,09 млрд. Они затронули около 211 тыс. трейдеров.

Только за четыре часа были принудительно закрыты позиции почти на $880 млн. Из этой суммы около $819 млн приходилось на длинные позиции (long), владельцы которых рассчитывали на дальнейший рост криптовалют.

Массовая ликвидация таких ставок усилила давление продавцов. Когда цена актива падает, биржи автоматически закрывают позиции трейдеров, которым не хватает залога. Это создает дополнительное продажное давление и может ускорять падение рынка.

Компания Трампа перевела более 4 тыс биткоинов на криптобиржу

Дополнительное внимание участников рынка привлекли операции Trump Media & Technology Group — компании, связанной с президентом США Дональдом Трампом.

По данным CoinDesk со ссылкой на блокчейн-аналитику Arkham, связанные с Trump Media криптогаманцы перевели на Crypto.com около 4259 BTC. Речь идет о биткоинах, которые ранее использовались в качестве обеспечения конвертируемых облигаций компании.

Сам по себе перевод на биржу или в кастодиальный сервис не означает продажи криптовалюты. Ранее Trump Media уже совершала подобные транзакции, объясняя их управлением хранением активов или торговой стратегией.

В то же время операция привлекла особое внимание из-за финансовых обязательств компании. В документах, поданных к американскому регулятору 2 ноября, Trump Media предупредила, что владельцы ее конвертируемых облигаций могут потребовать погашения 30 ноября. Если все они воспользуются этим правом, компании может потребоваться около $1 млрд. В отчетности также указано, что из-за недостаточности других источников финансирования Trump Media может быть вынуждена продать биткоины или другие цифровые активы.

Таким образом, потенциальная продажа значительного объема BTC компанией, связанной с Трампом, могла усилить нервозность инвесторов. Однако пока нет подтверждений, что перечисленные 4259 BTC были реализованы на рынке или стали непосредственной причиной падения котировок.

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Какие перспективы биткоина

В торговой компании Wintermute полагают, что оптимизм после американских выборов оказался кратковременным. На настроения инвесторов продолжают влиять макроэкономические риски, инфляция, геополитическая напряженность и неопределенность будущего регулирования криптовалют в США.

Аналитики Wintermute назвали $73 000 и $68 000 следующими важными ценовыми уровнями, за которыми следует следить, если падение продолжится. Для улучшения рыночных перспектив биткоина необходимо уверенно вернуться выше $80 000 и закрепиться на этом уровне.

Итак, криптовалютный рынок столкнулся одновременно с несколькими факторами давления: распродажей технологических акций, ликвидацией миллиардных позиций с кредитным плечом и опасениями по поводу возможной продажи больших запасов биткоина.

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