Французский банк Crédit Mutuel Arkéa атаковали хакеры: злоумышленники могли вывести $133 млн

Французский банк Crédit Mutuel Arkéa стал жертвой кибератаки, в результате которой злоумышленники провели мошеннические операции. По данным французских медиа, они могли вывести более $133 млн, однако банк не подтвердил сумму ущерба. После обнаружения атаки финансовое учреждение временно приостановило часть переводов, но заверило, что средства клиентов не пострадали. Об этом пишет Euronews.

Французский Crédit Mutuel Arkéa приостановил переводы после кибератаки: что известно о хищении средств. ФОТО: wikipedia

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Crédit Mutuel Arkéa временно приостановил часть преданий после кибератаки, во время которой злоумышленники провели мошеннические операции. По данным французского издания Le Télégramme, из банка могли вывести $133 млн (€118 млн). Сам банк эту сумму не подтвердил.

Об атаке банк сообщил 4 ноября. Ее обнаружили собственные службы безопасности учреждения. После этого руководство решило временно остановить часть транзакций, чтобы защитить сделки и не допустить новых незаконных переводов.

В середине дня банк заявил, что инцидент уже был локализован. Операции начали постепенно возобновляться после проверки систем и введения дополнительных мер безопасности.

«Этот инцидент не имеет никаких последствий для средств наших клиентов. Он привел только к отложенному выполнению некоторых переводов», — сообщили в Crédit Mutuel Arkéa.

В банке также заверили, что сумма ущерба, которую еще оценивают, не угрожает его финансовой устойчивости.

Откуда появилась информация о $133 млн

О возможном похищении средств сообщил ZachXBT, независимый исследователь, специализирующийся на отслеживании криптовалютных транзакций. По информации Le Télégramme, именно его данные явились основанием для сообщений о масштабе мошенничества.

Как пишут журналисты, исследователь впервые рассказал об атаке 2 ноября. Тогда речь шла о похищении более 106 млн долларов в стейблкоинах USDC и USDT со счетов неизвестной европейской компании.

Позже ZachXBT обнаружил еще $27 млн., которые, по его данным, вывели со счетов. Общая сумма составила более $133 млн. 4 ноября исследователь назвал Crédit Mutuel Arkéa учреждением, пострадавшим от атаки.

По информации журналиста Грегори Реймонда, которую приводит Le Télégramme, угнанные средства могли быть переведены на многочисленные счета, открытые на криптовалютных биржах.

Сам банк не раскрыл, как именно злоумышленники получили доступ к операциям. Нападение тоже никто не взял на себя. Поэтому пока нет подтверждения, идет ли речь об обычном похищении средств или об атаке с другими мотивами.

Банк предупредил клиентов о фишинге

После кибератаки Crédit Mutuel Arkéa призвал клиентов быть особенно внимательными к подозрительным сообщениям. В банке предупредили, что могут появиться фишинговые попытки. Мошенники могут воспользоваться ситуацией, чтобы выманивать персональные данные, пароли и банковские реквизиты.

О похищении данных клиентов банк не сообщал. Однако специалисты предостерегают от второй волны мошенничества: ею могут воспользоваться преступники, не относящиеся к начальной атаке, но пытающиеся сыграть на беспокойстве клиентов.

Банк сообщил, что обратился в соответствующие органы и надзорные учреждения и проинформировал их об инциденте.

Что известно о Crédit Mutuel Arkéa

Crédit Mutuel Arkéa базируется в городе Ле-Релек-Керон близ Бреста, во французском регионе Бретань. В банковскую группу входят несколько специализированных дочерних компаний, а также федерации Crédit Mutuel в Бретани и на юго-западе Франции.

Группа входит в Национальную конфедерацию Crédit Mutuel, но сохраняет значительную независимость от центрального органа. За первые шесть месяцев года Crédit Mutuel Arkéa получила 230 млн евро чистой прибыли.

Инцидент произошел менее чем через неделю после кибератаки на криптовалютную платформу Binance. По оценке компании тогда пострадали активы на 6,3 млрд долларов (5,6 млрд евро).

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