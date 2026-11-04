Британский суд поставил точку в обжаловании дела ПриватБанка на $3 млрд

Бывшие совладельцы ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов не смогли добиться пересмотра решения о выплате банка свыше $3 млрд. Верховный суд Великобритании отказал им в разрешении на обжалование, а значит, банк может продлить принудительное взыскание средств. Об этом 4 ноября сообщила пресс-служба ПриватБанка.

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После решения Верховного суда процедура обжалования завершена. ПриватБанк теперь может продолжать принудительное исполнение решения о взыскании денежных средств в любой юрисдикции. Об этом говорится в сообщении банка Facebook от 4 ноября.

«Это означает, что процедура обжалования завершена. Решение суда от июля 2025 теперь можно принудительно выполнять в любой юрисдикции», — сообщили в ПриватБанке.

Судебный спор касается масштабного мошенничества против банка, которое по выводам Высокого суда Англии совершили его бывшие владельцы. В июле 2025 года суд постановил, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов должны уплатить ПриватБанку более $3 млрд. Эта сумма включает возмещение ущерба, проценты и судебные издержки.

Бывшие владельцы пытались отменить это решение, в частности, утверждая, что якобы вернули банку незаконно присвоенные средства. Однако 22 мая 2026 года Апелляционный суд отклонил их жалобы.

После этого Коломойский и Боголюбов обратились в Верховный суд Великобритании, чтобы получить разрешение на дальнейшее обжалование. 4 ноября стало известно, что суд отказал им и завершил тем самым процедуру обжалования.

В ПриватБанке заявили, что продолжают работу по принудительному исполнению судебного решения. В то же время, отказ в дальнейшем обжаловании не означает, что более $3 млрд уже поступили на счета банка.

Как развивалось дело ПриватБанка против Коломойского и Боголюбова

Судебный процесс ПриватБанка против бывших владельцев в Великобритании длится несколько лет. В июле 2025 г. Высокий суд Англии признал Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова причастными к масштабному мошенничеству против банка.

10 ноября 2025 года суд определил сумму, которую они должны выплатить финучреждению — более $3 млрд. Она включает возмещение ущерба, проценты и судебные издержки.

22 мая 2026 года Апелляционный суд Англии и Уэльса отклонил жалобы бывших владельцев и оставил решение о взыскании средств в силе. После этого Коломойский и Боголюбов обратились в Верховный суд Великобритании, однако 4 ноября 2026 г. тот отказал им в разрешении на дальнейшее обжалование.