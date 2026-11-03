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3 ноября 2026, 20:20 Читати українською

НБУ ввел новый индикатор курса гривны к евро: как он будет работать

Национальный банк Украины изменил методику расчета валютных курсов и межбанковских ставок, а также расширил перечень данных о них, публикуемых ежедневно. Кроме того, регулятор ввел новый индикатор курса гривны к евро, который станет ориентиром для банков и их клиентов при заключении сделок.

Национальный банк Украины изменил методику расчета валютных курсов и межбанковских ставок, а также расширил перечень данных о них, публикуемых ежедневно.
В Украине введут новый ориентир для операций с евро. Фото: НБУ
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Об этом 3 ноября сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

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По оценке регулятора изменения должны повысить прозрачность, надежность и репрезентативность рыночных индикаторов и приблизить подходы НБУ к международным принципам IOSCO.

Как рассчитывают новый курс евро

Новый индикатор будет определяться на основе справочного курса гривны по отношению к доллару США по состоянию на 12:00 и среднего значения ежечасных котировок BFIX доллара по евро на рынке спот. Для этого будут использоваться котировки за период с 10:30 до 12:00 по киевскому времени.

В НБУ отметили, что разработали показатель по запросу участников рынка. Он поможет определять курсы по сделкам между банками и клиентами, которые покупают или продают евро, а также упростит расчеты по форвардным контрактам.

Также регулятор изменяет методику расчета официального курса гривны к иностранным валютам, кроме доллара США, специальных прав заимствования (СПЗ) и учетной цены банковских металлов. Для этого будут использоваться официальный курс гривны к доллару США и среднее значение каждых получасовых котировок BFIX за период с 10:30 до 15:00.

Какие данные НБУ будет обнародовать каждый день

Нацбанк расширит перечень информации о валютных операциях, которую будет публиковать каждый день. Он будет обнародовать:

  • количество и общий объем сделок, использованных для расчета официального и справочного курсов гривны по отношению к доллару США;

  • минимальные и максимальные курсы по этим соглашениям;

  • информацию о том, производили ли расчет при обычных или особых условиях.

Аналогичные требования будут введены для Украинского индекса межбанковских ставок овернайт (UONIA). Ежедневно будут публиковать количество и объем сделок, использованных для его расчета, минимальные и максимальные значения ставок, а также тип расчета при обычных или особых условиях.

Когда заработают изменения

Новые правила утверждены решениями Правления НБУ от 2 ноября 2026 года. Большинство изменений вступит в силу 4 ноября 2026, а требования по ежедневной публикации дополнительных данных о соглашениях — 1 февраля 2027 года.

В Нацбанке добавили, что изменения обсуждали с участниками денежного и валютного рынка в 2024—2025 годах. Также они прошли общественное обсуждение в мае-июне 2026 года.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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