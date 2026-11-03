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3 ноября 2026, 19:59 Читати українською

Трамп заявил о прекращении ежегодной военной помощи США Израиля на $4 млрд

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты перестанут оказывать Израилю ежегодную помощь в размере $4 млрд до конца 2026 года. По его словам, соответствующей договоренности он достиг с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху несколько месяцев назад. Об этом сообщает NBC News .

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты перестанут оказывать Израилю ежегодную помощь в размере $4 млрд до конца 2026 года.
США прекратят финансовую помощь Израилю до конца года. Фото: Pexels
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Трамп рассказал о решении во время телефонного интервью программе Fox&Friends. Он утверждает, что инициатива поступила от Нетаньяху, который якобы сам предложил отказаться от американской финансовой поддержки.

«Он сказал: „Я думаю, было бы уместно, если бы мы не получали помощи“, потому что понимает, что это одна из причин споров», — заявил американский президент.

Трамп добавил, что США и дальше будут помогать Израилю в случае необходимости, назвав его надежным союзником. По словам президента, израильское правительство якобы соглашается с прекращением выплат, поскольку страна стала достаточно успешной и больше не нуждается в этих средствах.

Пока непонятно, о какой именно программе финансирования идет речь. Офис Нетаньяху во вторник отказался комментировать заявление Трампа.

Какую помощь США оказывают Израилю

В 2016 году администрация тогдашнего президента США Барака Обамы заключила с Израилем меморандум о взаимопонимании, предусматривающий ежегодную помощь на $3,8 млрд. Документ вступил в силу в октябре 2018 года и должен завершиться в 2028-м.

Из этой суммы $3,3 млрд. направляют на военное финансирование, еще $500 млн — на совместные программы противоракетной обороны. Практически все эти средства должны употребляться для закупки американской продукции.

Однако общий объем военной поддержки Израиля значительно больше. После нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 г. и последующей израильской военной операции в секторе Газа американская помощь существенно возросла.

По оценке старшего научного сотрудника Института Квинси Уильяма Д. Гартунга, опубликованной в рамках проекта Brown University Costs of War, в течение двух лет после 7 октября США предоставили Израилю минимум $21,7 млрд военной помощи.

Эти средства включают в себя несколько направлений: финансирование закупок американского вооружения, поддержку израильской армии, пополнение американских запасов оружия, переданного Израилю, а также финансирование производства боеприпасов и вооружения.

Решение Трампа имеет политическое измерение

Заявление американского президента прозвучало во время промежуточных выборов в Конгресс США. Военная поддержка Израиля и использование американского оружия в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан стали одними из самых спорных вопросов избирательной кампании.

Трамп фактически признал, что политическая критика американской помощи также отразилась на решении.

«Левые используют выплату в $4 млрд, о которой все знают как сигнал несправедливости. Мы не можем этого допустить», — сказал президент.

Он также вспомнил Абдула Эль-Сайеда, кандидата от прогрессивных демократов на выборах в Сенат от штата Мичиган, резко критиковавшего Израиль и внешнюю политику США.

Слова Трампа вызвали реакцию израильских политических оппонентов Нетаньяху.

Гади Айзенкот, один из главных соперников премьер-министра, ранее возглавлявший Генеральный штаб Армии обороны Израиля, заявил, что израильское оборонное ведомство и граждане узнали об изменении стратегических отношений с США из сообщений в СМИ.

По его мнению, такая ситуация свидетельствует об опасности политики Нетаньяху. Айзенкот также заявил, что премьер-министру больше нельзя доверять, и его нужно заменить.

Лидер левой партии «Демократы» Яир Голан назвал прекращение американской помощи серьезным ударом по безопасности Израиля и качеству жизни его граждан. Он подчеркнул, что стране нужно пополнять запасы наступательного вооружения, а возможности противовоздушной обороны были истощены из-за продолжительной войны.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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