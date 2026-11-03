Мировой туризм установит рекорд в 2026 году: почему путешественники отказываются от дальних поездок

Как сообщает Euronews, в 2026 году количество международных туристических прибытий в мире достигнет рекордных 1,57 млрд, что на 2% больше, чем годом ранее. Европа будет расти быстрее среднемирового показателя: количество иностранных туристов в регионе увеличится на 5%. В то же время путешественники чаще выбирают более близкие направления вместо дальних путешествий из-за более дорогих авиабилетов, геополитической нестабильности и роста стоимости жизни.

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Такие прогнозы содержит отчет WTM Global Travel Report 2026, подготовленный компанией Tourism Economics, входящей в Oxford Economics. Исследование охватывает данные более 185 стран и представлено на туристической выставке World Travel Market в Лондоне.

В целом количество ночевок туристов в мире, включая внутренние и международные поездки, может составить 23,9 млрд. Расходы путешественников непосредственно в местах отдыха прогнозируют на уровне $7,8 трлн — на 9% больше, чем в 2025 году.

Несмотря на удорожание поездок, три из четырех опрошенных потребителей называют ежегодный отдых важным приоритетом. Однако они изменяют продолжительность поездок, расстояние и направления.

Европа выигрывает от популярности более коротких путешествий

Европейский туристический рынок будет расти быстрее мирового. В 2026 году количество международных прибытий в регион увеличится на 5%, а количество ночевок иностранных туристов с целью отдыха — на 4%.

Одной из причин является изменение туристических маршрутов. По прогнозу WTM, количество поездок в пределах одного региона в мире вырастет на 3%, тогда как межрегиональные путешествия, в том числе дальнемагистральные, сократятся на 3%.

На дальние маршруты сильнее влияют подорожание авиаперевозок, цены на нефть и риски безопасности. Дополнительным фактором стало сокращение пропускной способности авиационных хабов в странах Персидского залива.

Больше всего от этих обстоятельств страдает Ближний Восток: международный турпоток в регион в 2026 году может сократиться на 40%. Это единственное из основных туристических направлений, для которого прогнозируется падение количества прибытий.

В 2027 году туристический поток может возрасти еще быстрее

В 2027 году темпы роста международного туризма, по прогнозу, ускорятся. Количество прибытий в мире может увеличиться на 8%, в частности, благодаря восстановлению дальних путешествий: межрегиональные поездки должны вырасти на 11%.

Для Европы предсказывают еще 5% прироста туристического потока. Ближний Восток может восстановиться на 43%, однако даже при таком сценарии количество прибытий в регион будет оставаться ниже уровня 2025 года. Аналитики предостерегают, что новые конфликты и геополитическая напряженность могут затормозить восстановление.

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К 2032 году Европа будет принимать на 226 млн туристов больше

В долгосрочной перспективе у Европы будет наибольший абсолютный прирост международных туристических прибытий среди всех регионов мира. В 2032 году их годовое количество может быть на 226 млн больше, чем в 2026-м. Среднегодовые темпы роста прогнозируют на уровне около 4%.

В целом мировой международный туризм к 2032 году может составить 2,2 млрд прибытий. Этому будут способствовать рост доходов населения, сохранение спроса на отдых и расширение возможностей авиаперевозок и гостиничной инфраструктуры.

Растут и расходы туристов. В 2026 году общие расходы на отдых в Европе, включая внутренние и иностранные путешественники, прогнозируют на уровне $2,05 трлн. Расходы международных туристов должны увеличиться на 11%, внутренних — на 8%. Эти показатели приведены в номинальных долларах и не скорректированы на инфляцию.

Как мы писали: Европейцы определили самые популярные направления для путешествий в 2026 году: какие страны и города выбирали туристы