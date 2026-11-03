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3 ноября 2026, 16:07 Читати українською

БТА Банк может перейти к Nova: совладельцы «Е-Деньги» вышли из соглашения

Днепровские бизнесмены Вячеслав Мишалов и Дмитрий Шевчук приостановили процедуру согласования покупки БТА Банка в Национальном банке Украины. Следовательно, единственным известным претендентом на приобретение финучреждения остается группа Nova, в которую входит «Новая почта». Об этом пишет Forbes.

Днепровские бизнесмены Вячеслав Мишалов и Дмитрий Шевчук приостановили процедуру согласования покупки БТА Банка в Национальном банке Украины.
БТА Банк может перейти к Nova
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Об отказе от соглашения сообщила помощница Мишалова в письменном ответе на запрос. Днепровские бизнесмены уже обратились к НБУ с просьбой прекратить рассмотрение документов по приобретению существенного участия в банке.

Причиной решения назвали завершение срока действия рамочного соглашения купли-продажи акций БТА Банка, а также дальнейшие планы сторон по реализации инвестиционных проектов. В то же время Мишалов и Шевчук заявили, что остаются открытыми для других инвестиционных возможностей.

Кто еще претендовал на БТА Банк

Мишалов и Шевчук — совладельцы финансовой компании «Е-Деньги», работающей на рынке микрокредитования. В начале 2025 года Антимонопольный комитет Украины разрешил им приобрести БТА Банк у казахстанского бизнесмена Кеннеса Ракишева.

По предварительному плану, Мишалов должен получить 70% акций банка, а Шевчук — 30%. Приобретение банковского учреждения должно было помочь предпринимателям расширить финансовый бизнес.

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Зачем банк нужен «Новой почте»

Группа Nova официально заявила о намерении купить БТА Банк 23 октября 2026 года. Тогда компания «НоваПэй Инвест» сообщила Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку о планах купить 100% акций учреждения. Соответствующее заявление также подали в НБУ.

Интерес к банковскому бизнесу совладелец Nova Вячеслав Климов объяснял еще весной 2026 года. Группа рассматривала покупку банка, чтобы усилить финансовое направление NovaPay.

Еще в июне Nova и БТА Банк подписали меморандум о возможной покупке учреждения и создании на его основе банка финансовой инклюзии. Такой формат предполагает возможность предоставления кредитов физическим лицам и малому бизнесу, а также привлекать депозиты населения.

Следовательно, выход Мишалова и Шевчука из сделки оставляет Nova единственным известным претендентом на БТА Банк. В то же время, для завершения приобретения группе еще нужно получить необходимые согласования регуляторов.

Как мы писали: NovaPay готовится выйти на банковский рынок: компания хочет приобрести БТА Банк

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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