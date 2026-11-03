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3 ноября 2026, 15:40 Читати українською

Украинское зерно хотят ограничить даже после вступления в ЕС: Киев выступил против постоянных запретов

Украина не соглашается на постоянные ограничения на экспорт зерна и другой аграрной продукции после вступления в Европейский Союз. Об этом премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил в интервью Euronews на саммите по вопросам расширения ЕС.

Украина не соглашается на постоянные ограничения на экспорт зерна и другой аграрной продукции после вступления в Европейский Союз.
ЕС хочет ограничить экспорт украинского зерна
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Его позиция стала ответом на предложение Еврокомиссии предусмотреть для отдельных украинских агротоваров, в частности, пшеницы и других зерновых, особые ограничения даже после обретения Украиной членства в Евросоюзе. Такую идею продвигают государства, опасающиеся конкуренции со стороны украинских производителей.

Впрочем, Киев признает обеспокоенность европейских фермеров и готов обсуждать переходные меры, но настаивает: они должны быть временными, касаться конкретных рисков и содержать четкие условия отмены.

Европейские соседи опасаются украинского зерна

Споры по украинской агропродукции обострились после того, как из-за российского вторжения Украина стала активнее использовать сухопутные маршруты через соседние государства ЕС.

Польша, Венгрия и Словакия ввели запреты на импорт отдельных украинских агротоваров, объясняя это необходимостью защитить собственных фермеров. В то же время, транзит украинской продукции через их территорию допускается в ограниченном формате. Румыния также заявляет о перегрузке транспортной и портовой инфраструктуры и конкуренции с собственными производителями.

Итак, Украина сталкивается с двойной проблемой: российские атаки усложняют морской экспорт, а возможности перевозки зерна через соседние страны ограничены как инфраструктурой, так и политическими решениями. Для аграриев это означает более дорогую логистику и меньше вариантов, где продать урожай.

Экспорт уже под угрозой из-за войны

Масштаб проблемы виден из статистики украинского аграрного ведомства. По оценке Министерства аграрной политики, в сезоне Украина рассчитывает экспортировать около 64 млн тонн агропродукции, однако в сентябре фактический экспорт составил лишь 2,2 млн тонн. Если ограничения работы портов сохранятся, к концу сезона за рубежом могут не продать более 30 млн тонн продукции, а потери доходов аграриев могут превысить $10 млрд.

Морские перевозки остаются ключевым каналом сбыта: на них приходится около 80% украинского аграрного экспорта в 2026 году. Альтернативные маршруты через Дунай, железные дороги и автомобильные дороги помогают вывозить продукцию, но стоят дороже. По данным министерства, дополнительные логистические расходы составляют примерно €50 за тонну.

Проблемы с экспортом уже влияют на доходы производителей. По оценке ведомства, цена пшеницы третьего класса, получаемая украинскими аграриями, за два месяца снизилась почти на 30% — примерно до €117 за тонну в августе. Это сокращает средства, которые могут направить хозяйства на следующий производственный цикл, и создает риски для посевной 2027 года.

Читайте также: Зерна в Украине хватает, но хлеб дорожает: почему дешевый урожай не снижает цены в магазинах

Чего Украина требует от ЕС

Киев настаивает, что возможные переходные ограничения после вступления в Евросоюз должны быть обоснованными, ограниченными во времени и предусматривать понятный механизм пересмотра и отмены. Украина не хочет получить формальное членство, при котором ее аграрная продукция будет постоянно иметь худший доступ к общему рынку.

Премьер также подчеркнул, что украинским производителям придется вкладывать значительные средства, чтобы соответствовать стандартам ЕС, одновременно восстанавливая хозяйства после российских атак. По мнению Киева, постоянные исключения для украинской агропродукции противоречили бы самой логике единого рынка.

Следовательно, спор о зерне может стать одним из сложных вопросов переговоров о вступлении Украины в ЕС. Для украинских аграриев риск заключается не только в возможной конкуренции с европейскими производителями, но и в том, что из-за войны, дорогой логистики и ограниченного доступа к рынкам они могут потерять средства для продолжения производства.

Как мы писали: Украина может не вывезти 35 млн. тонн зерна: Польша и Румыния не готовы увеличивать транзит

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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