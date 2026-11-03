Банки выдали на 50 млрд грн больше наличных, чем получили: что показывает статистика НБУ

За январь-сентябрь 2026 года украинские банки выдали 2,46 трлн грн наличных, а получили в кассы 2,41 трлн грн. Разница составила 50,1 млрд. грн. В НБУ объяснили , что на движение наличности повлияли индексация зарплат и пенсий, сезонные расходы населения и ухудшение ситуации безопасности.

Выдача наличных в банках превысила поступления на 50 млрд грн — данные НБУ за девять месяцев. Фото: Pexels

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По данным Национального банка, поступления наличных в банковские кассы за январь-сентябрь выросли на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Выдача увеличилась медленнее, на 8,4%.

Почему украинцы чаще пользовались наличными

Рост поступлений НБУ объясняет повышением и индексацией зарплат и пенсий в первом квартале, а также полным финансированием государством социальных выплат. Дополнительным фактором стали расходы населения на подготовку к осенне-зимнему периоду.

На выдачу наличных денег повлияли другие обстоятельства. В НБУ обратили внимание на риски из-за ухудшения ситуации безопасности и замедления экономической активности. Речь идет об усилении воздушных ударов, разрушении гражданской, критической и логистической инфраструктуры, а также жилищном секторе.

По оценке регулятора, это повышает спрос граждан на наличные деньги и склонность сохранять часть сбережений вне безналичной формы.

На что приходится больше всего наличных операций

Основная часть выдачи наличных денег из банковских касс приходилась на операции клиентов с использованием платежных карт. Их доля составила 85,6% общего объема расходов. Еще 4,8% приходилось на приобретение иностранной валюты у клиентов, а 3,2% составило подкрепление операторов почтовой связи.

Среди основных источников поступления наличных в банковские кассы лидировала торговая выручка, на которую пришлось 31,7%. Операции клиентов с платежными картами обеспечили 28,9% поступлений, продажа иностранной валюты банкам — 14,9%, а выручка от всех видов услуг — 11,9%.

Как НБУ проверял устойчивость банков

Национальный банк проверил 26 крупнейших банков Украины, на долю которых приходится более 90 % активов банковского сектора. Оценка состояла из двух частей: аудита качества активов и стресс-тестирования. Последнее должно было показать, смогут ли банки сохранить достаточный уровень капитала в различных экономических условиях.

Аудит не выявил существенных проблем с оценкой кредитных рисков. Внешние аудиторы внесли лишь незначительные корректировки в резервы под кредитные риски. Для большинства банков, которые проходили только проверку качества активов, это не повлияло на показатели достаточности капитала. Ни одному учреждению также не пришлось распространять результаты оценки на остальную часть кредитного портфеля.

Результаты стресс-тестирования также показали улучшение по сравнению с предыдущим годом. Доля активов банков, для которых были установлены повышенные требования к достаточности капитала, сократилась с 18% до 10%. Общая потребность в дополнительном капитале уменьшилась в три раза — примерно до 3% регулятивного капитала банковской системы по состоянию на начало 2026 года.

Два банка, которые проходили стресс-тестирование второй год подряд, на этот раз уже не нуждаются в дополнительном капитале.