Украинки могут получить до €100 000 на инновационный бизнес: как податься на премию ЕС

Европейский инновационный совет (EIC) и Европейский институт инноваций и технологий (EIT) принимают заявки на участие в конкурсе European Prize for Women Innovators 2027. Женщины-основательницы и соучредители инновационных компаний из Украины могут претендовать на денежные призы до €100 тыс. Об этом сообщил The Project.
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Заявки принимают до 1 декабря 2026, 17:00 по брюссельскому времени. Подать их нужно через портал EU Funding & Tenders.
Конкурс предусматривает три категории:
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Women Innovators — для женщин, которые основали или соучредили компании. Победительницы получат €100 тыс, €70 тыс и €50 тыс — за первое, второе и третье места соответственно.
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Rising Innovators — для инноваторок в возрасте до 35 лет. Призовой фонд для трех победительниц составляет €50 тыс, €30 тыс и €20 тыс.
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EIT Women Leadership — для женщин, принадлежащих к сообществу Европейского института инноваций и технологий.
Участие могут принимать компании из стран Евросоюза и государств, ассоциированных с программой Horizon Europe. Украина входит в этот список.
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Важное условие: компанию должны зарегистрировать минимум за год до года проведения конкурса, то есть не позднее 2025 года. Церемония награждения запланирована на второй квартал 2027 года.
Официальные условия и подачи заявки — на сайте Европейского инновационного совета.
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