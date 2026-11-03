Около 13 тысяч уязвимых систем в 99 странах: как хакеры могут испортить продукты в магазинах

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

3 ноября 2026, 13:30 Читати українською

Около 13 тысяч уязвимых систем в 99 странах: как хакеры могут испортить продукты в магазинах

Киберпреступники атакуют системы охлаждения европейских супермаркетов, дистанционно меняя настройки холодильников и морозильных камер. Новая волна инцидентов была зафиксирована 2 ноября в нескольких европейских странах, в частности в Бельгии, Швеции, Нидерландах, Эстонии, Люксембурге, Финляндии и Ирландии. Об этом пишет Euronews.

Киберпреступники атакуют системы охлаждения европейских супермаркетов, дистанционно меняя настройки холодильников и морозильных камер.
Морозильные камеры под угрозой
Добавить как предпочтительный источник в Google

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Подобная атака произошла во Франции 12 октября: тогда пострадали системы охлаждения примерно 500−700 супермаркетов. Из-за повышения температуры магазины вынуждены списывать продукты. Эксперты предупреждают: устаревшее оборудование и развитие искусственного интеллекта могут сделать такие атаки более частыми и масштабными.

В некоторых магазинах температура в холодильном оборудовании поднималась до 50 °C, а в сообщениях об отдельных инцидентах в Бельгии фигурировали еще более высокие показатели. Ритейлеры изымали из продаж продукты, которые могли испортиться. В то же время, ответственность за атаки пока не взяла на себя ни одна группа, а следователи не установили, связаны ли между собой все случаи.

Как хакеры получают доступ к холодильникам

Системы охлаждения супермаркетов подключают к интернету, чтобы дистанционно контролировать температуру, управлять циклами размораживания, получать уведомления о неисправностях и ремонтировать оборудование без выезда техников.

Однако такое соединение создает дополнительные риски. Если контроллер доступен из Интернета и недостаточно защищен, злоумышленник может проникнуть в систему и изменить ее обычные рабочие настройки. К примеру, перевести испарители в режим размораживания, из-за чего температура в холодильниках растет.

Проблему усугубляет использование старого оборудования, которое больше не получает обновлений безопасности. По данным исследования компании по кибербезопасности Forescout, в интернете обнаружили почти 13 тысяч доступных извне сервисов управления холодильными установками в 99 странах и территориях. Это не значит, что все они сломаны, но свидетельствует о масштабе потенциальной уязвимости.

Почему искусственный интеллект может усугубить ситуацию

ИИ способен упростить поиск уязвимостей и ускорить подготовку кибератак. По оценке эксперта по кибербезопасности Павлины Павловой, автоматизация позволяет быстрее выявлять слабые места и масштабировать атаки на большее количество систем. Защитникам при этом следует успевать обновлять программное обеспечение и закрывать найденные уязвимости.

Эксперты также обращают внимание на то, что холодильное оборудование часто не воспринимают как критически важную цифровую инфраструктуру. Ответственность за него может быть распределена между супермаркетом, ИТ-отделом и подрядчиком, обслуживающим холодильники. Поэтому никто не всегда контролирует безопасность системы полностью.

В то же время, версии о мотивах атак остаются предположениями. Эксперты допускают попытки повлечь за собой общественное беспокойство или нарушить работу поставки продуктов, но подтвержденных данных об организаторах и их целях пока нет.

Читайте также: Где путешествовать самому в Европе дешевле: рейтинг городов с ценами от €87 в день

Как защитить системы охлаждения

Среди рекомендованных мер — не оставлять контроллеры холодильного оборудования открытыми для прямого доступа из интернета, использовать защищенные каналы удаленного подключения и устанавливать актуальные обновления. Если производитель больше не поддерживает устройство, следует рассмотреть его замену.

Также важно отказаться от общих паролей для подрядчиков, ввести индивидуальные аккаунты и многофакторную аутентификацию, а также фиксировать изменения настроек оборудования.

Повторение атак показывает, что киберугрозы могут влиять не только на компьютеры и цифровые сервисы, но и на физическую инфраструктуру магазинов с прямыми потерями продуктов и рисками для цепей снабжения.

Как мы писали: Во Франции хакеры нагрели холодильники супермаркетов до 50 ° C: начались пожары

Добавить как предпочтительный источник в Google
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами