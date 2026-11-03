Около 13 тысяч уязвимых систем в 99 странах: как хакеры могут испортить продукты в магазинах

Киберпреступники атакуют системы охлаждения европейских супермаркетов, дистанционно меняя настройки холодильников и морозильных камер. Новая волна инцидентов была зафиксирована 2 ноября в нескольких европейских странах, в частности в Бельгии, Швеции, Нидерландах, Эстонии, Люксембурге, Финляндии и Ирландии. Об этом пишет Euronews.

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Подобная атака произошла во Франции 12 октября: тогда пострадали системы охлаждения примерно 500−700 супермаркетов. Из-за повышения температуры магазины вынуждены списывать продукты. Эксперты предупреждают: устаревшее оборудование и развитие искусственного интеллекта могут сделать такие атаки более частыми и масштабными.

В некоторых магазинах температура в холодильном оборудовании поднималась до 50 °C, а в сообщениях об отдельных инцидентах в Бельгии фигурировали еще более высокие показатели. Ритейлеры изымали из продаж продукты, которые могли испортиться. В то же время, ответственность за атаки пока не взяла на себя ни одна группа, а следователи не установили, связаны ли между собой все случаи.

Как хакеры получают доступ к холодильникам

Системы охлаждения супермаркетов подключают к интернету, чтобы дистанционно контролировать температуру, управлять циклами размораживания, получать уведомления о неисправностях и ремонтировать оборудование без выезда техников.

Однако такое соединение создает дополнительные риски. Если контроллер доступен из Интернета и недостаточно защищен, злоумышленник может проникнуть в систему и изменить ее обычные рабочие настройки. К примеру, перевести испарители в режим размораживания, из-за чего температура в холодильниках растет.

Проблему усугубляет использование старого оборудования, которое больше не получает обновлений безопасности. По данным исследования компании по кибербезопасности Forescout, в интернете обнаружили почти 13 тысяч доступных извне сервисов управления холодильными установками в 99 странах и территориях. Это не значит, что все они сломаны, но свидетельствует о масштабе потенциальной уязвимости.

Почему искусственный интеллект может усугубить ситуацию

ИИ способен упростить поиск уязвимостей и ускорить подготовку кибератак. По оценке эксперта по кибербезопасности Павлины Павловой, автоматизация позволяет быстрее выявлять слабые места и масштабировать атаки на большее количество систем. Защитникам при этом следует успевать обновлять программное обеспечение и закрывать найденные уязвимости.

Эксперты также обращают внимание на то, что холодильное оборудование часто не воспринимают как критически важную цифровую инфраструктуру. Ответственность за него может быть распределена между супермаркетом, ИТ-отделом и подрядчиком, обслуживающим холодильники. Поэтому никто не всегда контролирует безопасность системы полностью.

В то же время, версии о мотивах атак остаются предположениями. Эксперты допускают попытки повлечь за собой общественное беспокойство или нарушить работу поставки продуктов, но подтвержденных данных об организаторах и их целях пока нет.

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Как защитить системы охлаждения

Среди рекомендованных мер — не оставлять контроллеры холодильного оборудования открытыми для прямого доступа из интернета, использовать защищенные каналы удаленного подключения и устанавливать актуальные обновления. Если производитель больше не поддерживает устройство, следует рассмотреть его замену.

Также важно отказаться от общих паролей для подрядчиков, ввести индивидуальные аккаунты и многофакторную аутентификацию, а также фиксировать изменения настроек оборудования.

Повторение атак показывает, что киберугрозы могут влиять не только на компьютеры и цифровые сервисы, но и на физическую инфраструктуру магазинов с прямыми потерями продуктов и рисками для цепей снабжения.

Как мы писали: Во Франции хакеры нагрели холодильники супермаркетов до 50 ° C: начались пожары