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3 ноября 2026, 12:23 Читати українською

Европейцы определили самые популярные направления для путешествий в 2026 году: какие страны и города выбирали туристы

Испанские города стали самыми популярными направлениями для европейских путешественников в 2026 году. В пятерку городов, которые чаще всего бронировали туристы из разных стран мира, вошли Барселона, Мадрид, Пальма-де-Майорка и Лондон. По данным Euronews, такие результаты показало исследование онлайн-турагентства eDreams ODIGEO, проанализировавшее поисковые запросы и бронирование путешественников из Германии, Франции, Испании, Португалии, Италии, Великобритании и США.

Испанские города стали самыми популярными направлениями для европейских путешественников в 2026 году.
Барселона - лидер туризма в Европе
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В целом чаще всего в 2026 году бронировали поездки в:

  • Барселоны;

  • Мадрид;

  • Париж;

  • Пальмы-де-Майорки;

  • Лондон.

Наибольший рост популярности зафиксировали в направлениях за пределами Европы. Количество бронирований в Дурбан в Южно-Африканской Республике увеличилось на 80%, Мельбурна — на 57%, Кейптауна — на 55%, Йоханнесбурга — на 50%, Сиднея — на 48%.

Куда чаще всего путешествовали жители разных стран

Французы чаще всего бронировали поездки в Марракеш в Марокко, Барселону и Лиссабон. В десятку популярных направлений также попали Порту и Пальма-де-Майорка.

Испанцы преимущественно отдыхали в собственной стране: семь из десяти самых популярных направлений расположены в Испании. Среди них Мадрид, Барселона, Пальма-де-Майорка и Тенерифе. За границей туристов больше всего привлекали Париж, Рим и Лондон.

Португальцы чаще всего выбирали Париж, Барселону и Мадрид. Также популярны были Рим и Лондон.

Итальянцы активно бронировали путешествия в Барселону, Тирану в Албании и Париже. Среди других популярных направлений Мадрид и Амстердам.

Немцы чаще всего путешествовали в Пальму-де-Майорку, Барселону и Стамбул. В десятку популярных направлений также вошли Лондон и Вена.

Читайте также: Где путешествовать самому в Европе дешевле: рейтинг городов с ценами от €87 в день

Куда европейцы планируют ехать в 2027 году

Первые данные о бронировании на следующий год свидетельствуют о сохранении интереса к крупным туристическим городам. Среди самых популярных направлений по поисковым запросам на 2027 год — Токио, Лондон, Париж, Орландо и Канкун.

В eDreams ODIGEO также отмечают интерес к коротким городским путешествиям, местной кухне и культурным впечатлениям. В то же время туристы все чаще обращают внимание не только на крупнейшие туристические центры, но и менее популярные города. Например, количество бронирований отелей в Кальяри в Италии выросло на 78%, в Дублине — на 76%, а в Тиране — на 74%.

Как мы писали: Туризм в Европе будет расти еще 10 лет: какие страны могут стать новыми магнитами для путешественников

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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