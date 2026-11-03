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3 ноября 2026, 12:00 Читати українською

Бюджет Украины недополучил 73,7 млрд грн: хватит ли на оборону и соцвыплаты

Государственный бюджет Украины за десять месяцев 2026 недополучил 73,7 млрд грн запланированных доходов. Наибольшее отставание было зафиксировано в последние три месяца отчетного периода. Если страна не получит новые транши международной помощи, до конца года могут возникнуть проблемы с финансированием обороны и социальных выплат. Об этом 3 октября сообщила глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа.

Государственный бюджет Украины за десять месяцев 2026 недополучил 73,7 млрд грн запланированных доходов.
Украина недополучила миллиарды в бюджет: Пидласа предупредила о рисках. Фото: facebook.com/roksolana.pidlasa
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За январь-октябрь в общий фонд госбюджета без учета международных грантов поступило 2 трлн. Из общей суммы недополученных доходов 56,2 млрд грн приходится на август-октябрь. Среди причин отставания от плана Подласса назвала ужесточение российских ударов по бизнесу и заблокированные морские порты.

Какие налоги принесли бюджету меньше денег

Наибольшее отставание от плановых показателей зафиксировали по трем основным налогам. Импортный НДС принес на 47,5 млрд грн меньше ожидаемого, НДС из произведенных в Украине товаров недовыполнен на 44,7 млрд грн, а внутренний акциз на 29,8 млрд грн.

Еще 9 млрд грн бюджет недополучил от дивидендов и части чистой прибыли хозяйственных организаций. Отставание за ввозной пошлиной составило 1 млрд грн.

В целом недовыполнение плана по наибольшим налогам и сборам составило 132 млрд грн. Эта сумма больше общего отставания доходов бюджета, поскольку часть недопоступлений компенсировали платежи, по которым план удалось перевыполнить.

В частности, налог на прибыль предприятий принес на 32,9 млрд грн больше запланированного, НДФЛ на 5,9 млрд грн, импортный акциз на 4,7 млрд грн, а рентная плата на 1,9 млрд грн.

Среди крупнейших источников наполнения общего фонда за десять месяцев были импортный НДС, обеспечивший 548,7 млрд грн поступлений, НДФЛ с 287 млрд грн, НДС с произведенных в Украине товаров с 280,2 млрд грн и налог на прибыль предприятий с 278,4 млрд грн.

Сколько денег направили на оборону и социальные нужды

Самая большая статья расходов государственного бюджета в 2026 году — это оборона. За десять месяцев на нее направили 2,2 трлн. грн., или 60,3% всех расходов общего фонда.

На социальную защиту и поддержку ветеранов потратили 380,5 млрд. грн. Еще 161 млрд грн направили на программу медицинских гарантий и скрининг здоровья, а 130,4 млрд грн на зарплаты учителей в школах, включая образовательную субвенцию и доплаты.

Значительные средства также пошли на долговые обязательства. За десять месяцев на погашение внутреннего и внешнего долга было направлено 487,4 млрд грн, на его обслуживание 305,8 млрд грн.

Для покрытия расходов общего фонда, Украина привлекала международную помощь и внутренние заимствования. За январь-октябрь на эти нужды использовали более 25 млрд долларов международной помощи. Еще 387,9 млрд грн поступило от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). В октябре объем таких поступлений увеличился почти на 26 млрд. грн.

От каких международных траншей зависит финансирование бюджета

Для обеспечения планируемых расходов до конца года Украина рассчитывает на новые поступления от международных партнеров. Среди ожидаемых источников финансирования Подласса назвала второй транш макрофинансовой помощи от Европейского Союза и новый транш программы Ukraine Facility в размере $8 млрд.

«Без получения второго транша макрофинансовой помощи от ЕС (ждем! Все условия выполнены) и нового транша Ukraine Facility ($8 млрд) обеспечить наполнение бюджета собственными поступлениями до конца года не усматривается возможным, без донорских средств есть риски не проведения как военных, так и социальных расходов в запланированных объемах», — сообщила Подлас Под.

По оценке главы бюджетного комитета, без этих средств государство рискует не выполнить планируемые объемы финансирования обороны и социальной поддержки до конца года.

Сколько средств Ukraine требовалось от партнеров

В сентябре 2025 года Роксолана Пидласа сообщила, что общая потребность Украины во внешнем финансировании бюджета на тот год составляла $39,3 млрд. На тот момент $30,6 млрд уже поступили, а ещё $8,7 млрд были обеспечены чёткими договорённостями о финансировании.

По словам председателя бюджетного комитета, непокрытая потребность во внешнем финансировании касалась уже 2026 года и тогда оценивалась в $18,1 млрд. Она также отмечала, что возможное увеличение оборонных расходов осенью 2025 года планировалось покрыть за счет части средств программы ERA loans от ЕС.

На что предлагалось увеличить расходы бюджета

В октябре 2026 года бюджетный комитет Верховной Рады рассмотрел 5236 поправок народных депутатов к проекту государственного бюджета на 2027 год и рекомендовал парламенту принять его в первом чтении.

Среди предложений комитета были поиск дополнительных средств на повышение денежного обеспечения военнослужащих, поддержку образования, здравоохранения и местных бюджетов. В частности, правительству поручили проработать возможность увеличения государственных гарантий для предприятий оборонно-промышленного комплекса до 60 млрд грн.

Подласа поясняла, что дополнительные расходы должны быть обеспечены соответствующими источниками финансирования, поскольку дефицит бюджета в основном покрывается за счет международных партнеров.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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+15
gorobezus
gorobezus
3 ноября 2026, 12:05
#
Знаете что самое забавное в цифрах — ито что импортный НДС в два раза выше внутреннего, т. е. две трети рынка товаров — импорт. А если отсюда еще выкинуть коммуналку, то окажется что мы себя обеспечиваем товарами дай бог на четверть.
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0
Iryna777777
Iryna777777
3 ноября 2026, 12:07
#
Є надія що дира буде тільки рости по експаненті і це домоможе зупинити цей весь треш
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