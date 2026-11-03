Золото с отметкой recycled: стоит ли доверять производителям

Отметка recycled на ювелирном украшении означает, что для ее изготовления был использован переработанный металл. Но значит ли это, что золото имеет подтвержденное и ответственное происхождение? Reuters обратило внимание на проблему, когда нелегально добываемый металл попадает на рынок под видом переделанного. Между тем, международные отраслевые организации уточняют правила классификации и проверки такого золота.

Переработанное золото в ювелирных изделиях: почему важно проверять его происхождение. Фото: Pexels.

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Нелегальное золото могут выдавать за переработанное

19 октября Reuters опубликовало материал How the gold boom is fuelling tree loss from Ghana to the Amazon о последствиях роста добычи золота и проблемах контроля за его происхождением.

Издание обратило внимание на то, что нелегально добываемый металл может попадать в легальные цепи поставок под видом вторичного сырья. В частности, криминальные сети пользуются пробелами в регулировании и системах прослеживаемости. После переплавки установить первоначальное происхождение золота сложнее.

Проблема касается как кустарной, так и мелкомасштабной добычи (ASM), на которую, по оценкам, приходится до 20% мирового производства золота. Reuters отмечает, что системы отслеживания лучше охватывают промышленную добычу, чем поставки от небольших производителей.

Поэтому надпись recycled на украшении еще не объясняет, откуда поступил металл и проверяли ли его происхождение.

Почему отличаются оценки объемов переработанного золота

Проблема не только в контроле за происхождением металла, но и в том, что участники рынка по-разному определяют переработанное золото.

В отчете Country of Origin Analysis Report 2026, London Bullion Market Association (LBMA) сравнивает собственные данные с оценками исследовательской компании Metals Focus.

По данным LBMA, в 2024 году афинарии из списка Good Delivery задекларировали 3754 тонны переработанного золота. А оценка Metals Focus составила 1 365 тонн.

Разницу объясняют неодинаковыми подходами к классификации и учету материалов. LBMA учитывает в частности старые украшения, инвестиционные продукты, производственные остатки и материалы замкнутого цикла. Metals Focus использует более узкое определение переработанного золота.

В то же время, объемы, задекларированные аффинажными заводами LBMA, в 2024 году, выросли примерно на 7% по сравнению с предыдущим годом.

Ассоциация уточняет, что данные отражают отчетность предприятий из списка Good Delivery и не охватывают весь мировой рынок. Следовательно, одна и та же отметка «recycled» может относиться к разным категориям сырья, а показатели его объемов зависят от методики подсчета.

Что производители должны подтверждать документами

Требования к прослеживаемости переработанных драгоценных металлов содержит стандарт Chain of Custody 2024 от Responsible Jewellery Council (RJC), который вступил в силу 1 января 2025 года.

По этим правилам, компания должна указывать категорию используемого вторичного материала. Если производитель заявляет, к примеру, определенную долю разных видов переработанного золота, то он обязан иметь систему расчета таковых характеристик и документальное доказательство.

Стандарт также предусматривает проверку поставок, документированные критерии приема металла и проверку цепи поставки.

RJC учитывает особенности вторичного сырья: его происхождением считается место, где материал собирают для возвращения в металлургическую отрасль. Отслеживать каждое такое изделие до первоначального рудника не требуется.

Таким образом, производитель должен подтвердить не всю геологическую историю металла, а его категорию, поступление в цепь снабжения и обоснованность заявлений об использовании вторичного сырья.

Старые украшения тоже становятся вторичным сырьем

Одним из источников переработанного золота есть старые украшения, которые владельцы продают на переплавку. После переработки металл может снова использоваться для изготовления ювелирных изделий.

В материале от 22 октября Минфин объяснял, как оценивают подобные вещи. Один из главных показателей — проба, которая определяет содержание чистого драгоценного металла в сплаве. К примеру, золото 585-й пробы содержит 58,5% чистого золота.

Однако проба показывает состав металла, а не его происхождение. Она не позволяет установить, где добыли золото и по какому пути оно попало к производителю.

Поэтому переплавка старого украшения сама по себе не подтверждает, что новое изделие отвечает всем экологическим и этическим критериям.

Что стоит спросить у производителя

На эту разницу обращает внимание Виктория Демченко, предпринимательница и член Союза ювелиров Украины, в комментарии OBOZ.UA.

По ее подходу, при оценке ответственности украшения нужно разделять три вопроса: из чего изготовлено изделие, откуда исходят материалы и какими доказательствами подтверждаются заявления бренда.

В феврале 2026 года в журнале Heritage and Sustainable Development, индексируемом в Scopus, вышла ее статья Sustainable consumption and supply chain transparency in emerging jewelry brands. Исследование охватило пять ювелирных брендов и 200 потребителей в США. Среди важных для участников характеристик были бесконфликтное происхождение бриллиантов, переработанные металлы и цифровая прослеживаемость. Автор также обнаружила связь цифровой прозрачности с доверием потребителей, а раскрытие этических практик с готовностью платить больше.

Демченко обращает внимание, что документы могут подтверждать разные характеристики украшения. Например, сертификат на бриллиант свидетельствует о его геммологических параметрах, но не обязательно всю историю поставки. Цифровой паспорт собирает информацию об изделии в одном месте, но ее достоверность зависит от источников.

Поэтому покупателю следует выяснить у производителя, какую именно категорию вторичного золота использовали, имеет ли компания подтверждение от поставщика и что удостоверяют эти документы.

Один сертификат не обязательно подтверждает все характеристики украшения. Документ о составе металла, сведения о его происхождении и подтверждение соответствия поставщика определенным требованиям — это разные вещи.

Отметка recycled свидетельствует об использовании вторичного материала, но сама по себе не раскрывает его истории. Поэтому главный вопрос к производителю — не только использовали ли переработанное золото, но и чем он может подтвердить свои слова.